Suceso
Dos hombres heridos tras colisionar un turismo y un camión en Navalmoral
Ambos han sido derivados al Hospital Campo Arañuelo
Un varón de 31 años ha sufrido crisis de ansiedad, y otro hombre de 42 años ha registrado policontusiones, como consecuencia de una colisión por alcance entre un turismo y un camión ocurrida la pasada noche en Navalmoral de la Mata.
El suceso ha tenido lugar sobre las 21.15 horas de este pasado lunes en el punto kilométrico 174 de la autovía A-5, según los datos aportados por el Centro 112 de Extremadura, que recibió una llamada telefónica para informar sobre lo ocurrido.
Como consecuencia del accidente, ambos varones han sido derivados al Hospital Campo Arañuelo. En concreto, el varón de 31 años en estado leve y el de 42 años herido "menos grave".
Tras la llamada al 112, hasta el lugar de los hechos se han desplazado una unidad medicalizada de emergencia y una unidad de soporte vital básico del SES, además de una patrulla de la Guardia Civil, y medios de emergencias en carreteras de la A-5.
