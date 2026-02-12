El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata anuncia inversión en mejoras de espacios municipales

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través del equipo de gobierno municipal, destacó el trabajo realizado en Medio Ambiente y, más concretamente, el refuerzo de los servicios de limpieza y tratamiento de residuos de parques y jardines. También el contrato de externalización del servicio de jardinería, la creación de nuevos parques caninos y las inversiones en zonas verdes y maquinaria. Por otro lado, en lo que es el área de Cultura, el presupuesto municipal 2026 aprobado permitirá consolidar una programación estable y de calidad, además de inversiones como la reforma de la casa de la cultura, mejoras en la biblioteca municipal, la climatización del edificio y la rehabilitación del Centro Cultural de La Gota.

También se refirió al área de Deportes donde se continuará con la mejora de instalaciones deportivas, con actuaciones como la impermeabilización del Pabellón Municipal, el cambio de luminarias a tecnología LED en la Ciudad Deportiva, sumando el arreglo de la pista de la Casa del Deporte y la planificación de nuevos espacios deportivos.