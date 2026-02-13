El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata traslada el ferial a la zona de la antigua N-V

El concejal de Salud del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Jesús Amor, ha informado de diversas actuaciones de interés general, así como presentado las principales acciones de sensibilización vinculadas a la lucha contra el cáncer. En relación con la polémica sobre el estado del puente de la antigua Nacional V, Jesús Amor ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Según la información trasladada por ADIF, con quien el ayuntamiento ha mantenido contacto directo, la estructura del puente es estable y no existe riesgo de derrumbe. También se ha informado de la reubicación del recinto ferial del Carnaval debido a la inestabilidad del terreno provocada por las lluvias en zonas como la avenida de San Isidro y el entorno del Multiusos. Tras la valoración técnica y el consenso con los feriantes, y priorizando la seguridad, se ha decidido trasladar el ferial a la zona de la antigua Nacional V.

Durante la comparecencia, Jesús Amor también ha avanzado varias actuaciones impulsadas desde la Concejalía de Salud: la entrega de premiosdel concurso contra el alcohol, que alcanza su 22ª edición con 215 trabajos presentados, a los que se suman 93 trabajos en la modalidad de cómic, superando ampliamente los datos del año anterior; la publicación de la convocatoria de Proyectos para la Salud, abierta hasta el 5 de junio, dirigida a población general, centros educativos, AMPAS y clubes locales.

Además de todo ello, el anuncio próximo de la Carrera del Día de la Mujer, que se celebrará el domingo 8 de marzo, organizada por el Club Fondista Moralo. En el marco de la campaña de sensibilización contra el cáncer, desarrollada conjuntamente con la Asociación Española Contra el Cáncer y la Asociación Extremeña Contra el Cáncer, se ha explicado que, debido a la coincidencia del Día Mundial con el calendario de Carnaval, se ha optado por trasladar el grueso de la programación al 27 de febrero, con el objetivo de garantizar una mayor visibilidad. Las acciones previstas incluyen iluminación simbólica de edificios municipales, instalación de cartelería, presencia informativa de las asociaciones en el Jardincillo, actividades educativas en centros escolares y una programación de actividades por la tarde centradas en la infancia y la juventud, con dinámicas participativas, juegos populares y la lectura del manifiesto. Desde el ayuntamiento se ha subrayado que esta planificación responde a una estrategia clara de sensibilización, visibilización y concienciación social, garantizando que una causa de este alcance tenga el espacio público y la atención que merece.