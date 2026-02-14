Fiestas
Once comercios se suman al concurso de escaparates del Carnaval 2026 en Navalmoral de la Mata
Alumnos del Grado Medio de Actividades Comerciales del IES Zurbarán forma parte del jurado y aplican con la práctica conocimientos adquiridos
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo la valoración oficial del jurado del Concurso de Escaparates del Carnaval, una iniciativa que une dinamización comercial, formación educativa y participación en torno a las fiestas más representativas. El jurado está compuesto por ocho alumnos del Grado Medio de Actividades Comerciales del IES Zurbarán, quienes cuentan en su formación con asignaturas específicas de dinamización del punto de venta, merchandising y escaparatismo. De este modo, los estudiantes aplican de forma práctica los conocimientos adquiridos en el aula, convirtiéndose en el jurado encargado de valorar los escaparates de todos los comercios participantes en el concurso. En esta edición, han sido 11 comercios los que se han sumado a la iniciativa, contribuyendo a la ambientación carnavalera y con una participación activa en la programación del Carnaval. Además, en la jornada de hoy se ha realizado una visita por parte del alcalde Enrique Hueso y concejales, a la exposición de trajes del Carnaval, organizada por el IES Augustobriga. La muestra reúne numerosos trajes, muchos de ellos aportados por los propios alumnos del centro, que participan en el Gran Desfile de Carrozas y Comparsas del carnaval moralo.
