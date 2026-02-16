El Carnaval de Navalmoral de la Mata exhibe su mejor cara cargada de innovación, alegría y creatividad

El Carnaval de Navalmoral de la Mata 2026 continúa con una intensa jornada hoy lunes y a las 16.00 horas volverá a abrir las puertas la zona del ferial, en la explanada del Edificio Multiusos. Después, a las 17.00 la plaza de España acogerá la actuación y baile infantil de Las Guerreras K-POP y a esa misma hora, Gorilla Sound actuará en el Hogar de Mayores. Ya a las 18.00 horas habrá una concentración de peñas en la Cruz del Rollo y a las 19.00 horas el público podrá disfrutar de un pasacalles Carnavalero desde la Cruz del Rollo hasta la Cruz de los Caídos. Por la noche, a las 22.30 tendrá lugar la gran fiesta de Circus Show en la plaza de España. Hoy lunes también habrá una verbena a cargo de Miami Show a las 23.30 horas en la plaza de Las Minas. Se finalizará con una disco móvil joven en la explanada de Canchigordo.

Este año estas fiestas, cumplen cuatro décadas desde que obtuvieron la declaración de Interés Turístico Regional y cada año atraen a miles de turistas para ver in situ un impresionante desfile de carrozas, trajes, la puesta en escena, innovación, originalidad y trabajo. El alcalde, Enrique Hueso, destacó el trabajo de todas las peñas y que gracias a estas "han hecho que en estos 40 años de Carnaval de Interés Turístico Regional estemos a la altura de cualquier carnaval de España", aseveró.

La programación de mañana martes incluirá diana floreada a partir de las 9.30 horas con recorrido por calles y plazas, pasacalles infantil ‘El reino del sol’ a las 12.30 horas por la zona peatonal hasta plaza del Jardincillo, un desfile de carrozas y comparsas acompañados de la batukada Samvera a las 16.00 horas desde calle Antonio Concha hasta avenida de Las Angustias y a las 16.00 volverá a abrir el ferial en la explanada multiusos. Le seguirá la entrega de premios del Carnavalmoral 2026 tras la finalización del desfile. Por la noche actuarán la orquesta Gran Rockset en la plaza de España y disco móvil joven en la explanada Canchigordo. Los espectáculos continuarán hasta el miércoles, inclusive.