Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval

El Carnaval de Navalmoral de la Mata volvió a demostrar este martes su grandeza en su gran exhibición en las calles donde desbordaron imaginación, creatividad, colorido, originalidad y, sobre todo, una implicación máxima de los ciudadanos de todas las edades. Una muestra que refleja los 40 años que lleva esta fiesta dando sobradas razones de por qué hace cuatro consiguió la declaración como Fiesta de Interés Turístico Regional, un reconocimiento que, tal y como ha reconocido el alcalde, Enrique Hueso, «marcó un antes y un después y que hoy sigue teniendo pleno sentido. No solo por la dimensión que ha alcanzado, sino por lo que representa: identidad, participación y una manera de entender la cultura y la convivencia de nuestro Carnavalmoral», dijo.

Igualmente, destacó el papel de los verdaderos protagonistas como con las comparsas, carrozas, peñas, chirigotas, centros educativos, familias, jóvenes y mayores que, según resaltó, «han sabido mantener viva la esencia del Carnaval y adaptarlo a los nuevos tiempos. Esa mezcla de tradición y evolución es una de nuestras mayores fortalezas, la mejor garantía de futuro y de conservación de nuestro patrimonio cultural», aseveró. Los actos comenzaron el 6 de febrero y desde ese momento la ciudad vive numerosos espectáculos relacionados con esta fiestas que atraen no solo a vecinos de la comarca del Campo Arañuelo, sino de otros municipios de la región y de fuera de esta.

Pasacalles y música

La jornada de hoy incluyó diana floreada con recorrido por calles y plazas, pasacalles infantil ‘El reino del sol’, desfile de carrozas y comparsas acompañados de la batukada Samvera, así como la entrega de premios y verbena popular, concluyendo con disco móvil. La jornada de hoy miércoles también será intensa y que pondrá el colofón a un amplio programa de actividades. Hoy se comenzará a las 11.30 horas con la concentración de ‘Lloronas’. Acompañará al séquito la charanga Los Trotamúsicos. La sardina hará recorrido por los barrios de El Molinillo, El Cerro, La Paz, Navarrosa, Jumisa y acabará en la plaza de España. Después habrá una comida popular con degustación de sardinas en la plaza de España, a las 17.00 horas degustación de tarta en la plaza de España, a las 19.30 la quema de la sardina y a las 20.00 el gran espectáculo piromusical.