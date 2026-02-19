Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varias actividades darán visibilidad al cáncer y realzarán la prevención en Navalmoral de la Mata

El programa se aplazó para finales de este mes para no coincidir con el Carnaval. Se celebrarán juegos populares, lectura de manifiesto y mostrará cartelería

El alcalde, junto a integrantes de la Asociación Española Contra el Cáncer.

El alcalde, junto a integrantes de la Asociación Española Contra el Cáncer. / CEDIDA

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Salud y en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) y la Asociación Extremeña Contra el Cáncer, desarrollará distintas actividades dentro de la campaña de sensibilización principalmente en la prevención. Esta campaña se celebra por el Día Mundial contra el Cáncer que se conmemora el 4 de febrero, pero los actos se trasladaron al 27 de dicho mes para evitar coincidir con la programación del Carnaval.

Este programa tiene como fin concienciar sobre la prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer. Las acciones incluyen iluminación simbólica de edificios municipales, cartelería informativa, presencia de asociaciones en la calle, actividades educativas en centros escolares y dinámicas participativas para la infancia y juventud, así como la lectura de un manifiesto de concienciación social. Una programación de actividades por la tarde que tienen como principal objetivo la sensibilización, visibilización y concienciación social, garantizando que una causa de este alcance tenga el espacio público y la atención que merece.

