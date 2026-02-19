La Cámara de Comercio e Incyde buscan fortalecer el liderazgo financiero empresarial en Navalmoral de la Mata

La Cámara de Comercio de Cáceres, junto a Fundación Incyde pondrá en marcha en Navalmoral el programa formativo gratuito Finance Leaders, una iniciativa estratégica orientada a fortalecer las capacidades financieras de empresarios, directivos y profesionales de la provincia. Finance Leaders tiene como objetivo mejorar la capacitación financiera contribuyendo a reforzar la competitividad del tejido empresarial. Este programa se enmarca en la apuesta decidida de la Cámara de Comercio por la cualificación empresarial como pilar esencial para mejorar la competitividad, la sostenibilidad y el crecimiento del tejido productivo provincial. Así, Finance Leaders ha sido diseñado para proporcionar una formación integral en gestión financiera estratégica, abordando materias como planificación y control presupuestario, análisis económico-financiero, gestión de tesorería, evaluación de inversiones y acceso a financiación.

La metodología del programa combina formación especializada de alto nivel con un enfoque práctico y aplicado, permitiendo a los participantes trasladar los conocimientos adquiridos a la realidad de sus propias organizaciones. De este modo, la Cámara de Comercio de Cáceres no sólo pretende mejorar la capacitación técnica de los alumnos, sino también reforzar el liderazgo y la capacidad de toma de decisiones en entornos económicos complejos y cambiantes. Tendrá lugar el martes 24 de febrero.