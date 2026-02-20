El Carnaval de Navalmoral mira ya a lograr su declaración de ‘Interés Nacional’

Los moralos han puesto fin a sus fiestas más esperadas: El Carnaval. Que además este año las fiestas han coincidido con su 40 aniversario desde que fueran declaradas de Interés Turístico Regional. El intenso programa que ha incluido actos desde la primera semana de febrero, finalizó con el Miércoles de Ceniza y la quema de la sardina. Durante varios días las calles han desbordado de color, animación, alegría y creatividad en sus desfiles y pasacalles de la mano de peñas transformadas en comparsas. Desde el ayuntamiento se ha destacado la labor de entidades como Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, personal municipal, bomberos y la Comisión de Fiestas. «Sin ninguno de ellos esto no funcionaría tan organizado como se hace», comentó el alcalde moralo. El programa finalizó el miércoles con una gran variedad de actividades donde las protagonistas fueron las ‘lloronas’ que acompañaron en su recorrido por el casco urbano el entierro de la sardina con música. Una edición de éxito que refuerza la intención municipal de buscar la declaración de Interés Turístico Nacional.