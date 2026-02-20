Fiestas
El Carnaval de Navalmoral mira ya a lograr su declaración de ‘Interés Nacional’
La fiesta ha celebrado este año el 40 aniversario desde que se declarara de Interés Turístico Regional y puso fin con la degustación de sardinas, el miércoles
Los moralos han puesto fin a sus fiestas más esperadas: El Carnaval. Que además este año las fiestas han coincidido con su 40 aniversario desde que fueran declaradas de Interés Turístico Regional. El intenso programa que ha incluido actos desde la primera semana de febrero, finalizó con el Miércoles de Ceniza y la quema de la sardina. Durante varios días las calles han desbordado de color, animación, alegría y creatividad en sus desfiles y pasacalles de la mano de peñas transformadas en comparsas. Desde el ayuntamiento se ha destacado la labor de entidades como Cruz Roja, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil, personal municipal, bomberos y la Comisión de Fiestas. «Sin ninguno de ellos esto no funcionaría tan organizado como se hace», comentó el alcalde moralo. El programa finalizó el miércoles con una gran variedad de actividades donde las protagonistas fueron las ‘lloronas’ que acompañaron en su recorrido por el casco urbano el entierro de la sardina con música. Una edición de éxito que refuerza la intención municipal de buscar la declaración de Interés Turístico Nacional.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval