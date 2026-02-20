¿A qué mujeres o colectivos moralos propondrías para recibir un premio en Navalmoral de la Mata?

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Igualdad, ha convocado, con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la III Edición de los Premios ‘8 Mujeres’, una gala que tiene como objetivo el reconocimiento de la labor social, familiar, profesional y personal de ocho mujeres o colectivos vinculados a la localidad. Esta edición, que se desarrolla bajo el lema ‘¿A qué mujer o colectivo propondrías para un premio?’, busca poner en valor el compromiso, la trayectoria y la aportación de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad morala.

Puede optar cualquier mujer residente en Navalmoral, independientemente de su profesión, trayectoria o ámbito social. No podrán optar al premio aquellas mujeres o colectivos que ya hayan sido reconocidos en ediciones anteriores. Cada persona podrá presentar una única propuesta, que deberá formalizarse con los datos de la candidatura, una breve biografía y justificación de méritos. Un jurado designado por la concejalía de Igualdad valorará sobre las propuestas presentadas.