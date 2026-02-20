Galardones
¿A qué mujeres o colectivos moralos propondrías para recibir un premio en Navalmoral de la Mata?
El ayuntamiento convoca la III edición de los Premios ‘8 Mujeres’ que buscan reconocer la labor social, familiar, profesional y personal de galardonados
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Igualdad, ha convocado, con motivo del 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, la III Edición de los Premios ‘8 Mujeres’, una gala que tiene como objetivo el reconocimiento de la labor social, familiar, profesional y personal de ocho mujeres o colectivos vinculados a la localidad. Esta edición, que se desarrolla bajo el lema ‘¿A qué mujer o colectivo propondrías para un premio?’, busca poner en valor el compromiso, la trayectoria y la aportación de mujeres que, desde distintos ámbitos, contribuyen al desarrollo y bienestar de la sociedad morala.
Puede optar cualquier mujer residente en Navalmoral, independientemente de su profesión, trayectoria o ámbito social. No podrán optar al premio aquellas mujeres o colectivos que ya hayan sido reconocidos en ediciones anteriores. Cada persona podrá presentar una única propuesta, que deberá formalizarse con los datos de la candidatura, una breve biografía y justificación de méritos. Un jurado designado por la concejalía de Igualdad valorará sobre las propuestas presentadas.
