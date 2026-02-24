Navalmoral de la Mata premia a sus mejores deportistas y clubes que destacaron en 2025

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha celebrado, recientemente, la Gala del Deporte, un acto de reconocimiento al esfuerzo, constancia y logros de deportistas locales en distintas disciplinas y categorías durante el 2025. Este evento, al que asistió el alcalde, Enrique Hueso y concejal de Deportes, Jesús Amor, ha premiado como mejor deportista masculino a Jayro Muñoz, deportista polifacético, árbitro de fútbol playa y referente del deporte local, así como a María Jesús Fernández, campeona de Extremadura de tenis +35, campeona nacional de pickleball y con una amplia trayectoria de títulos nacionales e internacionales. En categoría base el premio Mejor deportista masculino a ido a Gonzalo Da Silva, capitán del Sevilla en categoría infantil y campeón de liga en la División de Honor. En femenino la premiada ha sido Lucía Carvajal tras contar con una temporada excepcional en natación, en la que ha conseguido más de 30 medallas en distintos campeonatos, 19 de oro, entre otros logros.

En las categorías inferiores se reconoció el talento emergente del deporte local: Alba Martínez y Adriana Rodríguez (gimnasio Miguel Ángel), por sus éxitos en karate en Judex; Julio Barroso, de tenis en categoría benjamín. Álvaro Montero, del Motoclub Campo Arañuelo, tras ser primer clasificado en el Campeonato Madrileño de Crosscountry. También Sofía Morera, del Club Natación Moralo, campeona de Extremadura en categoría alevín en aguas abiertas; el equipo alevín femenino de la Escuela Morala, ganador de la Copa alevín femenina tras imponerse al Sport Extremadura en la final. También el equipo Cadete Masculino Navalmoral Fútbol Sala, campeón de Extremadura y clasificado para el Campeonato de España de clubes celebrado en Toledo.

También Marina Sierra, jugadora de la Escuela Morala Academia, Dani Torres, integrante de la selección extremeña cadete de fútbol playa; los hermanos Juan y Darío Pineda, subcampeones de España de fútbol playa por clubes . En la categoría adulta se entregaron distintos reconocimientos: Carlos Agraz, árbitro de fútbol por su ascenso a Segunda RFEF; Luis Sánchez Alegre, subcampeón de Extremadura absoluto de golf; Moralo CP, campeón de la fase autonómica de la Copa Federación de Extremadura y premio para el Mejor evento deportivo que ha sido para Torneo 3x3 de baloncesto, Mejor entidad deportiva para Escuela Morala de Fútbol Academia, el premio de Trayectoria deportiva ha sido para Sonia Bernal y trayectoria deportiva regional para José Manuel Tovar Espada.