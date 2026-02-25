Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Te gustaría conocer los beneficios para la salud de la marcha nórdica en Navalmoral de la Mata?

El Edificio Multiusos acogerá un taller de iniciación y una ruta práctica a la que se puede participar desde los 10 años. Habrá un límite de 30 plazas

Una actividad técnica sobre marcha nórdica celebrada, recientemente, por la Fexme.

Una actividad técnica sobre marcha nórdica celebrada, recientemente, por la Fexme. / Cedida Fexme

Nieves Agut

Una actividad permitirá conocer los beneficios físicos y mentales que aporta la marcha nórdica. Esto será mediante un taller de iniciación y una ruta práctica que se desarrollará en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Pueden participar personas desde los 10 años de edad y es ideal tanto para quienes quieren empezar como perfeccionar su técnica. Aprenderán el método correcto, mejorarán su condición física y disfrutarán de una jornada activa y saludable en un buen ambiente.

Tendrá lugar el domingo 1 de marzo. Concretamente, a las diez de la mañana comenzará el taller de iniciación y a las once y media se realizará la ruta práctica. Habrá un límite de 30 plazas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el jueves día 26 y quienes estén federados abonarán 5 euros, mientras que los no federados 8 euros. Además, para los que sean socios de clubes será gratis. Esta actividad está organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) y el ayuntamiento. Desde la organización se animó a participar y a disfrutar al mismo tiempo que se practica deporte.

