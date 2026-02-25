¿Te gustaría conocer los beneficios para la salud de la marcha nórdica en Navalmoral de la Mata?

Una actividad permitirá conocer los beneficios físicos y mentales que aporta la marcha nórdica. Esto será mediante un taller de iniciación y una ruta práctica que se desarrollará en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Pueden participar personas desde los 10 años de edad y es ideal tanto para quienes quieren empezar como perfeccionar su técnica. Aprenderán el método correcto, mejorarán su condición física y disfrutarán de una jornada activa y saludable en un buen ambiente.

Tendrá lugar el domingo 1 de marzo. Concretamente, a las diez de la mañana comenzará el taller de iniciación y a las once y media se realizará la ruta práctica. Habrá un límite de 30 plazas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el jueves día 26 y quienes estén federados abonarán 5 euros, mientras que los no federados 8 euros. Además, para los que sean socios de clubes será gratis. Esta actividad está organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) y el ayuntamiento. Desde la organización se animó a participar y a disfrutar al mismo tiempo que se practica deporte.