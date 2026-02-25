Salud
¿Te gustaría conocer los beneficios para la salud de la marcha nórdica en Navalmoral de la Mata?
El Edificio Multiusos acogerá un taller de iniciación y una ruta práctica a la que se puede participar desde los 10 años. Habrá un límite de 30 plazas
Una actividad permitirá conocer los beneficios físicos y mentales que aporta la marcha nórdica. Esto será mediante un taller de iniciación y una ruta práctica que se desarrollará en el Edificio Multiusos de Navalmoral de la Mata. Pueden participar personas desde los 10 años de edad y es ideal tanto para quienes quieren empezar como perfeccionar su técnica. Aprenderán el método correcto, mejorarán su condición física y disfrutarán de una jornada activa y saludable en un buen ambiente.
Tendrá lugar el domingo 1 de marzo. Concretamente, a las diez de la mañana comenzará el taller de iniciación y a las once y media se realizará la ruta práctica. Habrá un límite de 30 plazas. Las inscripciones pueden realizarse hasta el jueves día 26 y quienes estén federados abonarán 5 euros, mientras que los no federados 8 euros. Además, para los que sean socios de clubes será gratis. Esta actividad está organizada por la Federación Extremeña de Montaña y Escalada (Fexme) y el ayuntamiento. Desde la organización se animó a participar y a disfrutar al mismo tiempo que se practica deporte.
- La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
- Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
- Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
- Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
- Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
- Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
- Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
- Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval