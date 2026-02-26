El Carnaval de Navalmoral de la Mata supera las 2,3 millones de visualizaciones en redes sociales

El Carnaval de Navalmoral de la Mata «ha cerrado su edición 2026 con una repercusión sin precedente, consolidándose como una de las grandes citas culturales del calendario festivo extremeño y como un evento con capacidad real de proyección exterior». Así lo ha puesto de manifiesto el alcalde, Enrique Hueso, que destacó que esta edición ha registrado cifras históricas en redes sociales y plataformas digitales: más de 2,3 millones de visualizaciones, más de 23.200 interacciones, varias publicaciones virales, vídeos promocionales que superan las 96.000 y 118.000 visualizaciones, y una media real de más de 27.000 visualizaciones por publicación. A ello se suma la retransmisión en streaming, que llegó a provocar una caída de la web municipal por el elevado número de conexiones simultáneas, así como un seguimiento internacional desde países como Estados Unidos, Alemania, Irlanda, Italia y Reino Unido.

Este impacto exterior ha tenido como eje principal el gran desfile de carrozas y comparsas, que ha sido el verdadero motor de la proyección del Carnaval fuera del municipio. La calidad artística, la puesta en escena y la dimensión visual del desfile han provocado la llegada de fotógrafos, creadores de contenido, profesionales audiovisuales e ‘instagramers’ de distintos puntos de la geografía.

A este impacto se suma la votación del público tras la retransmisión en streaming del desfile, que ha superado los 22.200 votos, una cifra extraordinaria de participación. El desfile juvenil volvió a demostrar que el carnaval tiene futuro. Con más de 2.300 participantes, la presencia de nuevos centros educativos y la incorporación centros de otras localidades, se consolida como la cantera del carnaval, como espacio de identidad, aprendizaje y relevo generacional. Los más pequeños no solo participan: viven el Carnaval, lo sienten como propio y lo construyen, garantizando su continuidad desde la base social y educativa.

Por su parte, el subinspector Jefe de la Policía Local, Pedro Blázquez, presentó el balance de seguridad, destacando que el Carnaval se ha desarrollado sin incidencias de gravedad. Se produjeron 3 detenciones por distintos delitos, se interpusieron 148 denuncias por orinar en la vía pública, se registraron 29 denuncias por infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, se detectaron 2 positivos en controles de drogas en la conducción (THC y cocaína), así como 8 intervenciones con menores por consumo de alcohol o infracciones, siendo entregados a sus padres o tutores. Además se atendió a 3 personas mayores de edad por caídas accidentales y se tramitaron diversas denuncias por infracciones de tráfico.