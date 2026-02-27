Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Propuesta del PSOE

Navalmoral celebrará un acto institucional en mayo para colocar un busto en honor a David González Hernández

A propuesta del PSOE local, el Ayuntamiento de Navalmoral homenajeará a David González Hernández, quien dedicó su vida al servicio del pueblo, con un busto que se descubrirá el 16 de mayo.

David González Hernández, destacó por su vocación y acciones solidarias.

David González Hernández, destacó por su vocación y acciones solidarias. / Cedida

Nieves Agut

El Ayuntamiento de Navalmoral llevará a cabo un acto institucional y público para la colocación de un busto dedicado a David González Hernández, que fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad, a propuesta del PSOE local. Sobre este asunto, el pleno del ayuntamiento, en sesión del 9 de febrero, acordó la celebración de dicho acto de carácter institucional y abierto al público, así como fijar como ubicación del busto los aledaños de la Ermita de San Isidro. Así mismo, este acto se llevará a cabo el próximo mes de mayo, concretamente, el día 16. Con este acto se realiza un merecido reconocimiento a la labor de una persona que entregó los mejores años de su vida al servicio del pueblo moralo, siendo un referente en diferentes ámbitos de la sociedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
  2. Navalmoral, analizada por arquitectos: tendrán dos meses para visitar el emplazamiento para el concurso Europan
  3. Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
  4. Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
  5. Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
  6. Buscan al atracador de un banco en Navalmoral que se lleva 90 euros y logra huir a pie
  7. Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
  8. Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval

Navalmoral celebrará un acto institucional en mayo para colocar un busto en honor a David González Hernández

Navalmoral celebrará un acto institucional en mayo para colocar un busto en honor a David González Hernández

Navalmoral de la Mata acogerá la 'I Carrera de la Mujer' el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional

Navalmoral de la Mata acogerá la 'I Carrera de la Mujer' el 8 de marzo, coincidiendo con el Día Internacional

El Carnaval de Navalmoral de la Mata supera las 2,3 millones de visualizaciones en redes sociales

El Carnaval de Navalmoral de la Mata supera las 2,3 millones de visualizaciones en redes sociales

¿Te gustaría conocer los beneficios para la salud de la marcha nórdica en Navalmoral de la Mata?

¿Te gustaría conocer los beneficios para la salud de la marcha nórdica en Navalmoral de la Mata?

Navalmoral de la Mata premia a sus mejores deportistas y clubes que destacaron en 2025

Navalmoral de la Mata premia a sus mejores deportistas y clubes que destacaron en 2025

¿A qué mujeres o colectivos moralos propondrías para recibir un premio en Navalmoral de la Mata?

¿A qué mujeres o colectivos moralos propondrías para recibir un premio en Navalmoral de la Mata?

El Carnaval de Navalmoral mira ya a lograr su declaración de ‘Interés Nacional’

El Carnaval de Navalmoral mira ya a lograr su declaración de ‘Interés Nacional’

La Cámara de Comercio e Incyde buscan fortalecer el liderazgo financiero empresarial en Navalmoral de la Mata

La Cámara de Comercio e Incyde buscan fortalecer el liderazgo financiero empresarial en Navalmoral de la Mata
Tracking Pixel Contents