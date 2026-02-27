Propuesta del PSOE
Navalmoral celebrará un acto institucional en mayo para colocar un busto en honor a David González Hernández
A propuesta del PSOE local, el Ayuntamiento de Navalmoral homenajeará a David González Hernández, quien dedicó su vida al servicio del pueblo, con un busto que se descubrirá el 16 de mayo.
El Ayuntamiento de Navalmoral llevará a cabo un acto institucional y público para la colocación de un busto dedicado a David González Hernández, que fue nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad, a propuesta del PSOE local. Sobre este asunto, el pleno del ayuntamiento, en sesión del 9 de febrero, acordó la celebración de dicho acto de carácter institucional y abierto al público, así como fijar como ubicación del busto los aledaños de la Ermita de San Isidro. Así mismo, este acto se llevará a cabo el próximo mes de mayo, concretamente, el día 16. Con este acto se realiza un merecido reconocimiento a la labor de una persona que entregó los mejores años de su vida al servicio del pueblo moralo, siendo un referente en diferentes ámbitos de la sociedad.
