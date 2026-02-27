El proyecto premiado ‘I Carrera de la Mujer’ se desarrollará el 8 de marzo en Navalmoral de la Mata

La presidenta de Fondistas Moralos, Aroa González, como club organizador de la prueba, junto con las presidentas de las Amas de Casa, Asociación Española contra el Cáncer, Fibromialgia y el concejal de Salud y Deportes, han presentado en el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata el cartel y la camiseta conmemorativa de la ‘I Carrera de la Mujer’. Un evento que se hará coincidir con el 8 de marzo Día Internacional de la Mujer, una fecha que celebra la lucha por la igualdad de derechos y la reivindicación de los derechos de las mujeres en todo el mundo.

La carrera, exclusivamente femenina y para cualquier edad, discurre sobre un circuito urbano de 1,5 kilómetros que se podrá realizar en dos modalidades. Una será de Carrera a Pie y que constará de 3 kilómetros y otra modalidad, Marcha, que contempla una distancia de 1,5 kilómetros. Por tanto, según resaltaron sus organizadores, es un evento para aquellas competidoras que quieran correr y aquellas que quieran hacer la ruta andando. La salida será a las 12.00 desde la plaza del Jardincillo y media hora antes habrá una sesión de zumba para entrar en calor. Además, desde las 10.00 de la mañana, se podrán realizar las inscripciones que tendrán un coste de 2 euros que incluye la camiseta conmemorativa de esta primera edición. Desde los colectivos implicados, se animó a todas aquellas mujeres de cualquier edad a participar en este evento deportivo y lúdico para celebrar un día tan señalado.

Este evento es uno de los premiados dentro de la convocatoria que cada año lanza el ayuntamiento a través de la concejalía de Sanidad, sobre Proyectos de Educación para la Salud. Tiene como objetivo fomentar la participación ciudadana en cuestiones clave para el bienestar de la comunidad, como la prevención de drogodependencias, la igualdad, los hábitos saludables o la lucha contra la violencia escolar y de género. En esta última edición, la XVII, se presentaron un total de nueve proyectos, de los cuales uno corresponde a un centro educativo, uno a una asociación de madres y padres, tres a asociaciones y clubes deportivos y cuatro a población general. Todos ellos han sido evaluados por una comisión técnica. Precisamente, la ‘I Carrera de la Mujer’ ganó en la categoría de Asociaciones y clubes deportivos. La propuesta partió de la Asociación Fondistas Moralos.