Bienestar
Navalmoral de la Mata premiará con 3.400 euros aquellas ideas que mejor promuevan la salud entre la población
El ayuntamiento anuncia las bases de la XVIII convocatoria del concurso que permite presentar proyectos a asociaciones, ciudadanos, colegios y clubes
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha aprobado las bases de la XVIII edición del concurso de Proyectos de Educación para la Salud 2026 y para la cual en esta ocasión destinará un total de 3.400 euros en premios de distintas categorías. Los proyectos deben tratar temas como la prevención de drogodependencias, el acoso escolar, VIH y Enfermedades de transmisión sexual o la promoción de hábitos alimentarios saludables. También se premiarán aquellos proyectos que de manera más atractiva impulsen el ejercicio físico como fuente de bienestar u otros centrados en la formación para el consumo responsable y educación afectivo/sexual, entre otras temáticas sobre salud.
Las ideas ganadoras serán ejecutadas durante el último trimestre del presente año y los destinatarios serán habitantes de Navalmoral. Las categorías que concursan son población general, es decir, cualquier grupo o asociación, o persona mayor de edad; centros educativos, Ampas, asociaciones y clubes deportivos. El plazo para la presentación de proyectos finalizará el próximo 5 de junio.
