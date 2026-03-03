Navalmoral de la Mata invertirá más de 3,1 millones de euros en proyectos municipales para 2026

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata llevará a cabo proyectos y actuaciones en distintos ámbitos municipales. Uno de estos es en el área de la Cultura, donde además de acometer inversiones como la reforma de la casa de la cultura, también se desarrollarán actuaciones en lo que son las instalaciones de la biblioteca municipal, la climatización del edificio y rehabilitación del espacio cultural La Gota.

En lo que es en, en concreto, la casa de la cultura, se sustituirá la maquinaria de climatización, modificará tabiquería y harán trabajos de pintura, electricidad, falso techo, cubierta y canalones. Por otro lado, también se actuará en diversas instalaciones municipales deportivas, con actuaciones como la impermeabilización del pabellón municipal, el cambio de luminarias a tecnología LED en la Ciudad Deportiva, el arreglo de la pista de la Casa del Deporte y la planificación de nuevos espacios deportivos. En Educación, se mantiene la programación de la Universidad Popular y se incluye una inversión específica para la reparación de cubiertas en centros educativos, mientras que desde Juventud e Infancia se da continuidad programas de conciliación, ocio alternativo y actividades educativas durante todo el año.

Urbanismo e Infraestructuras

El ayuntamiento también destinará fondos a actuaciones en Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Seguridad Ciudadana y Movilidad, reforzando programas de atención a mayores, familias y colectivos vulnerables, la estabilidad del servicio de Policía Local y el avance en proyectos como el autobús urbano. En lo que es Urbanismo e Infraestructuras, el concejal, Javier Porras, destacó las principales inversiones previstas para 2026 y que concentra una parte muy relevante del esfuerzo inversor del presupuesto municipal, con una dotación global que asciende a 3.186.534,82 euros, destinada a dar continuidad y culminar proyectos estratégicos ya iniciados en ejercicios anteriores.

Entre las actuaciones más destacadas, la tercera fase de la plataforma única, la primera fase de la piscina municipal, la peatonalización de la avenida de las Angustias, el aparcamiento municipal junto al hospital y los 360.000 euros de inversión en reparación y acondicionado de calles adjudicados en diciembre. Respecto al proyecto de plataforma única, destacó la sustitución de alrededor de 1.600 metros lineales de tuberías de abastecimiento hasta la fecha, dando calidad y garantías en un suministro básico para los ciudadanos.