Jornada
Más de 29 millones en ayudas para la digitalización de pymes y autónomos: la jornada en Navalmoral lo explica
La Oficina Acelera Pyme de Extremadura organiza una jornada presencial y online en Navalmoral de la Mata para informar a empresas, autónomos y emprendedores sobre las ayudas a la digitalización.
La digitalización es ya una necesidad para mejorar la eficiencia, modernizar la gestión y ganar competitividad. Sin embargo, muchas empresas, personas autónomas y emprendedoras de Extremadura se encuentran con el mismo obstáculo: no saber qué ayudas autonómicas existen, si pueden solicitarlas y cómo tramitarlas correctamente. Para dar respuesta a estas dudas, hoy 4 de marzo a las 16.00 horas se celebrará en Navalmoral de la Mata la jornada ‘Ayudas autonómicas para la digitalización de las empresas extremeñas’, presentada por Inma Moreno Quintanilla, técnica de la Oficina Acelera Pyme. A continuación, María de los Ángeles Merino Fábregas (PAE de Navalmoral de la Mata) detallará las principales líneas de apoyo disponibles, con información sobre requisitos, plazos y aspectos clave de la solicitud. Para asistir a la reunión, ya sea de manera presencial u online, es necesario inscribirse. Durante la sesión se ofrecerán recomendaciones sobre documentación, criterios habituales y cómo plantear un proyecto de digitalización con mayores garantías. La jornada concluirá con una breve presentación de los servicios de acompañamiento de la Oficina Acelera Pyme para empresas, personas autónomas y emprendedoras de la zona.
¿De qué trata la jornada?
Qué ayudas existen (líneas disponibles o previstas) para proyectos de digitalización. Quién puede solicitarlas y qué requisitos se suelen pedir. Plazos y pasos básicos de la tramitación. Qué documentación conviene preparar y recomendaciones para presentar la solicitud con más garantías. Qué apoyo pueden ofrecer la Oficina Acelera Pyme y el PAE de Navalmoral durante el proceso. ¿Qué aprenderá el empresario? Identificar qué líneas de ayuda encajan según su empresa o actividad, saber si cumple requisitos y qué condiciones suelen pedir, conocer plazos clave y los pasos habituales para solicitarlas. Preparar la documentación básica y evitar errores frecuentes. Saber a quién acudir para asesoramiento y acompañamiento (OAP y PAE) durante el proceso. ¿A quién van dirigidas? Empresas, Autónomos, Emprendedores.,etalles del evento Modalidad presencial: C. Don David González S/N. Navalmoral de la Mata (Cáceres) Modalidad online: Plataforma ZOOM. Los ponentes son María de los Ángeles Merino Fábregas: PAE Navalmoral;Inma Moreno Quintanilla: técnico Oficina Acelera Pyme Creex-Cáceres.
¿Qué son las Oficinas Acelera Pyme? Las Oficinas Acelera pyme puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de más de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores. El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, Fondos Europeos de Desarrollo Regional (Feder) del periodo 21/27.
