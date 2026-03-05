El pabellón Antonio Jara acogerá la X Feria del Stock de Navalmoral con moda, calzado y regalos, entre otros sectores

El pabellón municipal Antonio Jara será el escenario de la X Feria del Stock de Navalmoral de la Mata, un evento que cada año se convierte en el gran punto de encuentro del comercio local con la celebración de la X edición de la Feria del Stock, una cita ya consolidada en la ciudad. En esta ocasión, el público podrá visitar un total de 35 expositores que estarán dedicados a distintos sectores como son el de hogar, deportes, moda, calzado, bisuteria, regalos, helados y golosinas, este último en el exterior. La Feria del Stock es un evento comercial que congrega a numerosas personas de la comarca del Campo Arañuelo atraídas por una gran variedad de empresas y comerciantes de diversos sectores que ofrecen sus productos a precios especiales y promociones. Este evento es una oportunidad para el comercio local, el mantenimiento del empleo y el consumo responsable. De hecho, se caracteriza por su eficacia y rentabilidad comercial, siendo un dinámico encuentro empresarial y una opción comercial de venta directa y promoción para empresas de distintos sectores.

En esta ocasión, las instalaciones estarán abiertas al público el sábado día 7 durante todo el día, más concretamente, en horario de 10.00 a 14.30 y de 16.30 a 21.00; y el domingo día 8 de 11.00 a 14.30 y de 16.30 a 19.00. Además, el público se beneficiará de sorteos cada día con las papeletas que se dan con las compras. Para el acceso al pabellón se abonará 1 euro y se contará con servicio de bar-cafetería. Este evento está organizado por la Asociación del Comercio Moralo.

Un comercio en auge

Noticias relacionadas

Recientemente, el III Foro de Comercio de Extremadura, ha celebrado la segunda edición de los Premios de Comercio de la comunidad, un encuentro regional en el que tres comercios moralos han recibido el reconocimiento de «Tiendas Emblemáticas» por su trayectoria y su contribución al comercio de proximidad. El foro ha reunido a representantes del comercio local de toda Extremadura, sirviendo como espacio de diálogo, formación y reconocimiento al trabajo de los autónomos, y los pequeños y medianos empresarios. Además, en el marco del foro se ha celebrado la segunda edición de los Premios de Comercio de Extremadura, donde tres comercios moralos han recibido el reconocimiento de «Tiendas Emblemáticas» por su trayectoria y su contribución al comercio de proximidad. Estos tres comercios han sido: Joyería-Óptica Lirón, Calzados Nano Domínguez, y Copistería Rivero. La presencia de Navalmoral en este foro y el reconocimiento a sus comercios reflejan que este sector sigue siendo clave en la economía local.