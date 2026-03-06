Andrés Neuman dialogará con Pilar Galán en Navalmoral de la Mata dentro de la programación cultural municipal

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura que dirige la edil Cristina Marcos, ha presentado un amplio programa de actividades para todas las edades. El programa combina nuevas propuestas con eventos consolidados y actividades para todos los públicos. Entre las novedades destacan Juégora, el I Certamen Nacional de Jóvenes Intérpretes ‘Hipólito Fraile Perraza’ y el I Concurso Nacional Canino, junto a citas ya tradicionales como Nosolocirco, Expomágica, la Feria del Libro y el VI Certamen de Pintura Rápida ‘Juan Núñez’. Durante la Feria del Libro se entregarán los Premios Encina de Plata, reconocidos por su relevancia en el ámbito literario y cultural.

La programación arranca este sábado, 7 de marzo, con ‘Juégora’ en la Biblioteca Municipal Domingo Quijada, y continuará con encuentros literarios, teatro, espectáculos musicales itinerantes y actividades familiares, incluyendo ‘Jasón y las furias’, el espectáculo infantil ‘Viaje al planeta de todo es posible’ donde se mostrará a los más pequeños que hay un mundo en el que todos los deseos pueden llegar a cumplirse. Igualmente, se presentó del I Certamen Nacional de Jóvenes Intérpretes y participaron, junto a la concejala, Roberto Correa, Javier Fernández Trueba, director de la Banda de Música, y la diputada delegada de Turismo y Juventud, Elizabeth Martín, destacando la importancia de apoyar al talento musical joven.

La literatura también tendrá peso con los Diálogos con Pilar Galán que en este caso tendrán como protagonista a Andrés Neuman el martes 10 de marzo a las ocho de la tarde. El autor de novelas como ‘Bariloche’, ‘Una vez Argentina’ o ‘El viajero del siglo’ hablará con Pilar Galán en un acto con entrada libre. El viernes día 13 le tocará el turno al teatro con ‘Jasón y las Furias’, un soberbio montaje de José Vicenta Moirón a la cabeza. La magia estará presente en abril con ‘Expomagia’ y que ofrecerá exposiciones, inventos, curiosidades, espectáculos de la mano de la ilusionista internacional Violeta Zheng. Con esta programación, el ayuntamiento refuerza su compromiso de ofrecer una cultura diversa, participativa y accesible para todos los públicos. En mayo se pondrá el broche final con la gala de la entrega de los premios de Novela Corta Encina de Plata que este año cumple veinte años.