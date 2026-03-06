Descubre Juégora en Navalmoral: una oportunidad para dejar los móviles y disfrutar de los juegos de mesa tradicionales

Una iniciativa permitirá a personas de todas las edades de Navalmoral de la Mata disfrutar y divertirse mientras participan en los tradicionales juegos de mesa. De esta manera, el ayuntamiento moralo, a través de la concejalía e Cultura, ofrece y propone como una gran opción de divertimento dejar por unas horas los móviles y las tablets para compartir y disfrutar junto a otras personas a esos juegos de toda la vida que para la mayoría siguen siendo los más divertidos, amigables y que ayudan a mantener las relaciones sociales.

En Navalmoral esta experiencia se podrá vivir mediante una jornada, que se celebra por primera vez y que se presenta con el nombre Juégora. Una propuesta innovadora para acercar a la ciudadanía, de todas las edades, a los Juegos de Mesa. No importa la edad, ni la habilidad o la experiencia con los juegos de mesa, todas las personas son bienvenidas. Además, con la ayuda de monitores especializados, cada participante encontrará su espacio para disfrutar con amigos, con la familia o conociendo gente nueva, con juegos adaptados a todas las edades. Este evento tendrá como escenario la biblioteca municipal Domingo Quijada y la entrada será libre. Los juegos se desarrollarán en horario de mañana y tarde, concretamente, de 10 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 de la tarde.

Desarrollo cognitivo

Los juegos de mesa son fundamentales para el desarrollo social, emocional y cognitivo, fomentando habilidades como la concentración, la estrategia y la socialización. Entre otros beneficios, ayuda al desarrollo Cognitivo, ya que estimulan diversas áreas del cerebro, mejorando habilidades como la memoria, la lógica y el razonamiento. También refuerzan habilidades Sociales, puesto que jugar enseñan a los jugadores a respetar las reglas, a aceptar la derrota y a colaborar con otros, lo que fortalece los vínculos afectivos y mejora la comunicación. Para los niños, los juegos de mesa son herramientas educativas que ayudan en el desarrollo de capacidades motoras, mentales y sensoriales.

Jugar a juegos de mesa puede reducir el estrés y la ansiedad, proporcionando un espacio para la diversión y la relajación. Además, promueven la autoestima y la confianza en uno mismo, ya que los jugadores experimentan logros y superan desafíos. Los juegos de mesa no solo son una forma de entretenimiento, sino que también son herramientas valiosas para el desarrollo integral de las personas. Fomentan habilidades esenciales que son aplicables en la vida diaria, desde la infancia hasta la adultez, y contribuyen a crear un ambiente social positivo y enriquecedor. Por lo tanto, es importante integrar los juegos de mesa en nuestras actividades familiares y sociales para aprovechar todos sus beneficios. De esta jornada se podrá disfrutar mañana sábado 7 de marzo.