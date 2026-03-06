Pymecon sienta las bases de futuras acciones en Navalmoral de la Mata y se reúne con su alcalde

La Federación Regional de la PYME de Construcción y Afines de Extremadura (PYMECON) ha mantenido una reunión en el Ayuntamiento de Navalmoral con el propósito de calibrar y analizar las necesidades de vivienda e infraestructuras, ante los nuevos retos que en forma de grandes proyectos van a llegar al municipio en los próximos meses. A la reunión presidida por el alcalde, Enrique Hueso, asistieron además por parte municipal, el concejal de Urbanismo Javier Porras y el técnico Daniel de la Llave y por parte de Pymecon; su presidente Juan Manzano, los directivos Ricardo Pereira, Álvaro Pérez e Irene Calle, esta última miembro además de la Junta Directiva del COADE, y el Gerente de Pymecon, José Luis Iglesias.

Los asistentes dieron un repaso a todas las unidades de actuación urbanística de las que dispone la localidad, a fin de determinar el número aproximado de viviendas que se pueden edificar en estas unidades, así como el estado en que se encuentran de cara a las futuras actuaciones. Navalmoral se enfrenta en los próximos meses a diferentes proyectos empresariales que van a requerir un número importante de trabajadores. A las inversiones previstas en Expacio Navalmoral, se suman las anunciadas ampliaciones de empresas establecidas en el polígono industrial moralo, lo que sin duda va a conllevar un importante revulsivo y un reto para la capital del Campo Arañuelo. Fruto de esta realidad, Pymecon como Federación Regional de Construcción y Afines, quiere impulsar y participar a través de sus empresas afiliadas en las inversiones que en materia de vivienda deben acometerse a medio plazo en el municipio para dar respuesta a estas iniciativas empresarial generadoras de un importante número de puestos de trabajo. Asimismo, se han valorado en esa reunión, posibles alternativas de suelo urbano finalista en un radio de 40 minutos de distancia a Navalmoral, que incluye localidades como Talayuela e incluso Plasencia, para el supuesto de que las necesidades de vivienda futura fueran incluso superiores a las previstas, datos con los que se va a elaborar un dossier.