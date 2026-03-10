No hay excusa para no formarse y trabajar en lo que uno quiera: Navalmoral de la Mata te muestra todas las posibilidades

La ciudad ha acogido, recientemente, la Feria de Formación Profesional con el acto de inauguración en el que ha participado el alcalde, Enrique Hueso, que destacó la «importancia de la formación profesional y sus oportunidades laborales para jóvenes y familias». La feria, organizada con la colaboración de la Junta de Extremadura, el Sexpe y la Cámara de Comercio, ha contado con talleres, demostraciones y stands de centros educativos de toda la comarca, incluyendo institutos de Navalmoral, Talayuela, Tietar, Jaraíz, Jarandilla, Losar, Plasencia, Jarai, Moraleja y Trujillo. Con más de 16 familias profesionales representadas y más de 24 títulos entre ciclos formativos, cursos de especialización y certificados de profesionalidad, la feria ha sido una oportunidad única para que las personas hayan podido informarse, orientarse y descubrir las profesiones con más salida laboral. «La formación del alumnado es algo imprescindible para que puedan acceder a un puesto de trabajo», señalan desde el consistorio. Son muchos los perfiles técnicos que demandan las empresas y la FP ha ido ganando adeptos en los últimos años debido a su carácter práctico, orientada a la formación específica del alumnado: les permite prepararse y especializarse de cada a la realidad que van a encontrar cuando accedan al mercado laboral.

Desde la construcción a la sanidad

Noticias relacionadas

Son muchas y variadas las familias profesionales, a través de los ciclos formativos, que se ofrecen en Navalmoral en sus institutos de enseñanza. Desde la sanidad, hasta la química, pasando por informática y comunicaciones, administración y gestión, electricidad y electrónica, comercio y marketing; así como energía y agua e instalaciones y mantenimiento. No obstante, en la comarca del Campo Arañuelo también se da la oportunidad de formarse en el sector agrario, de la administración y gestión y en servicios socioculturales y a la comunidad. De igual manera en fabricación y montaje y automoción. Igualmente, está la posibilidad de entrar en la formación de madera y mueble, teleasistencia y atención socio-sanitaria. A ello se suman la especialidad en actividades físicas y deportivas. Los idiomas también están presentes con francés y portugués, hostelería y turismo. En definitiva, no hay excusa para no formarse y prepararse si se quiere entrar en el mercado laboral.