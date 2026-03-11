Navalmoral de la Mata destinará parte de su presupuesto de 2026 a la segunda fase de la piscina municipal

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata destinará parte de su presupuesto municipal de 2026 a la segunda fase de la piscina municipal de verano, con una inversión de 196.507,34 euros. También para la continuación de las obras en la avenida de las Angustias, con una dotación de 49.185 euros, y la segunda fase del parking público del Hospital Comarcal, actuaciones todas ellas consideradas prioritarias para la mejora de los servicios y la movilidad. En el ámbito de los edificios municipales, Porras Hidalgo detalló las inversiones previstas para la instalación de líneas de vida para el mantenimiento de inmuebles municipales con 90.000 euros, reformas y reparaciones en distintas dependencias, así como demoliciones de edificios con otros 40.000 euros y la ampliaciones en el cementerio municipal con 90.000 euros. Desde el consistorio se destacó también las actuaciones previstas en infraestructuras eléctricas, con trabajos en la línea de media tensión, centros de transformación y seccionamiento vinculados a la residencia y centro de día, fundamentales para su futura puesta en funcionamiento, así como inversiones en iluminación patrimonial, con especial mención a la intervención en la iglesia de San Andrés, dotada con 95.107 euros.

Servicio limpieza

Noticias relacionadas

El presupuesto incluye además partidas para señalización vial, mejora del espacio público y actuaciones técnicas como la segunda fase de retirada de amianto y mediciones de radón, junto a trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de dependencias municipales. Como proyectos a destacar, se destacó la licitación del servicio de residuos y limpieza viaria, uno de los servicios más importantes de la ciudad después de más de 20 años, se licitará de nuevo este año, estando los procedimientos administrativos ya muy avanzados, la creación de una comunidad energética, cuya licitación se realizará en breve y supondrá ahorro para los moralos. También este año se contempla seguir avanzando en el Plan General Municipal. Para el ayuntamiento es una de las prioridades marcadas por el actual equipo de gobierno desde su llegada al ayuntamiento, al incluir la elaboración del plan en los primeros presupuestos municipales correspondiente a esta legislatura. El alcalde, Enrique Hueso, destacó la importancia de «sentar las bases de un crecimiento ordenado y ajustado a la normativa vigente de cara al futuro».