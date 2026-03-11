Actuación policial
La Policía de Navalmoral de la Mata cierra un local de comida rápida por falta de condiciones higiénico-sanitarias
Los agentes acudieron e hicieron una inspección tras el aviso de un vecino durante la madrugada por molestias procedentes del interior del establecimiento
N. A.
La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha propuesto el cese de actividad de un establecimiento de comida rápida de la ciudad tras detectar diversas deficiencias relacionadas con la seguridad, la convivencia y las condiciones higiénico- sanitarias del local. La actuación policial se inició a raíz de un aviso recibido durante la madrugada por molestias procedentes del establecimiento. Tras personarse en el lugar, los agentes realizaron una inspección en la que se identificó en el interior a una veintena de personas.
Durante la intervención se observaron diversas incidencias, entre ellas el incumplimiento de la normativa relacionada con el consumo de tabaco en espacios interiores y niveles elevados de ruido. Asimismo, durante la inspección se detectaron diferentes deficiencias en las zonas de manipulación de alimentos que motivaron la apertura de varias actas de denuncia. Algunas de estas infracciones detectadas podrían conllevar sanciones que alcanzan los 2.500 euros. Además, ante la naturaleza de las deficiencias observadas, la Policía Local elevó una propuesta de cierre cautelar del establecimiento. Posteriormente, técnicos de la Oficina Técnica del Ayuntamiento y el veterinario de zona del Centro de Salud realizaron una inspección conjunta del local. En sus informes confirmaron las deficiencias detectadas inicialmente y señalaron otras irregularidades adicionales, por lo que se propuso como medida cautelar urgente el cese de la actividad. Desde el ayuntamiento se recuerda que estas actuaciones se enmarcan en las labores habituales de control y vigilancia que realizan los servicios municipales para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los usuarios.
