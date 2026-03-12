Más de un centenar de empresas se implican en ‘Conectando Liderazgos’ en Navalmoral de la Mata

Más de un centenar de empresas han participado en el encuentro empresarial ‘Conectando liderazgos’, celebrado este miércoles en Navalmoral de la Mata y organizado por la Junta en colaboración con el Círculo Empresarial Moralo. La jornada generó una treintena de reuniones entre empresas y el equipo técnico de Extremadura Avante, con el fin de acercar a las compañías de la región los instrumentos públicos de apoyo al crecimiento empresarial. Durante su intervención, el director general de Extremadura Avante, Miguel Ángel Mendiano, destacó que el objetivo de esta iniciativa es acercar Extremadura Avante a las empresas y ofrecer respuestas concretas a sus necesidades, subrayando que la entidad pública trabaja para ayudar a las compañías en todas las fases de su desarrollo empresarial. «Queremos que sepáis que no estáis solos. Nuestro objetivo es acompañaros, facilitar vuestros proyectos y ayudaros a transformar oportunidades en crecimiento empresarial», señaló el director general de Extremadura Avante durante la inauguración.

Mendiano explicó además que el trabajo de Extremadura Avante se articula en torno a tres grandes ámbitos de actuación: la financiación empresarial, los servicios avanzados para mejorar la competitividad de las pymes ¿como la internacionalización, el emprendimiento o la promoción empresarial; y el desarrollo de infraestructuras empresariales que faciliten la implantación y expansión de las compañías. En este sentido, destacó el papel de Extremadura Avante Logística y el desarrollo de infraestructuras estratégicas que refuerzan la competitividad de la región, como la Terminal Ferroviaria Intermodal de la Plataforma Logística de Badajoz o los proyectos Expacio Navalmoral y Expacio Mérida, orientados a ampliar las oportunidades industriales y logísticas para las empresas extremeñas.

El encuentro permitió conocer de forma práctica los servicios que la entidad pone a disposición del tejido empresarial en ámbitos como la financiación, el acceso al suelo industrial, la innovación, el emprendimiento, la comercialización o la internacionalización. La jornada incluyó además paneles técnicos en los que se han presentado los principales instrumentos de apoyo a la competitividad empresarial, así como una ponencia del conferenciante y deportista de ultrafondo Josef Ajram, que abordó cuestiones relacionadas con el liderazgo, la resiliencia y la adaptación al cambio en entornos empresariales. Con iniciativas como «Conectando Liderazgos», la Junta de Extremadura refuerza su papel como aliado estratégico del tejido empresarial extremeño, acercando sus servicios a las empresas y generando espacios de encuentro que favorezcan el diálogo directo, la colaboración y la creación de nuevas oportunidades de crecimiento en la región.