Navalmoral de la Mata celebra veinte años de los Premios Encina de Plata en mayo, con el broche final

El público podrá disfrutar de uno de los grandes éxitos del pasado Festival de Mérida

Una escena de la obra ‘Jasón y las Furias’.

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata acogerá la representación teatral que lleva por título ‘Jasón y las furias’. Esta obra es uno de los grandes éxitos del pasado Festival de Mérida, un soberbio montaje con José Vicente Moirón a la cabeza. Es un drama en el que alcanzar el vellocino de oro debía de haber sido la mayor hazaña del protagonista, pero acabó convirtiéndose en el inicio de su desgracia. Esta representación comenzará a las 21.00 horas y se enmarca dentro de un amplio programa cultural promovido por la concejala de Cultura, Cristina Marcos, del ayuntamiento moralo. Será hoy viernes 13 de marzo. La programación incluye otros eventos como es Certamen Nacional de Jóvenes Intérpretes que se celebra por primera vez, así como la Feria del Libro durante la cual se entregarán los Premios Encina de Plata, reconocidos por su relevancia en el ámbito literario y cultural. Con esta programación, el ayuntamiento refuerza su compromiso de ofrecer una cultura diversa, participativa y accesible para todos.

También, durante varias semanas, se contará con el Festival Nosolocirco, Expomágica y y el VI Certamen de Pintura Rápida ‘Juan Núñez’. La programación ha incluido además 'Juégora’ en la Biblioteca Municipal Domingo Quijada, y continua con encuentros literarios, teatro, espectáculos musicales itinerantes y actividades familiares. También se ha pensado en el público infantil con el espectáculo ‘Viaje al planeta de todo es posible’ donde se mostrará a los más pequeños que hay un mundo en el que todos los deseos pueden llegar a cumplirse. La literatura también ttiene peso con los Diálogos con Pilar Galán que en este caso ha tenido como protagonista a Andrés Neuman. El autor de novelas como ‘Bariloche’, ‘Una vez Argentina’ o ‘El viajero del siglo’ habló con Pilar Galán. Hoy viernes día 13 le tocará el turno al teatro con ‘Jasón y las Furias’, un soberbio montaje de José Vicenta Moirón a la cabeza. La magia estará presente en abril con ‘Expomagia’ y que ofrecerá exposiciones, inventos, curiosidades, espectáculos de la mano de la ilusionista internacional Violeta Zheng. Con esta programación, el ayuntamiento refuerza su compromiso de ofrecer una cultura diversa, participativa y accesible para todos los públicos. En mayo se pondrá el broche final con la gala de la entrega de los premios de Novela Corta Encina de Plata que este año cumple veinte años.

