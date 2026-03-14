Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Brecha demográficaFuente FríaVivienda CáceresSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Círculo Empresarial Moralo

Talayuela inicia la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026: un escaparate de oportunidades para la comarca

Empresas de la comarca tendrán la oportunidad de acercar al público sus productos y servicios en un evento multisectorial

Representantes del Círculo Empresarial Moralo, en la entidad patrocinadora.

Representantes del Círculo Empresarial Moralo, en la entidad patrocinadora. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

La comarca del Campo Arañuelo Talayuela ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026, que se celebrará próximamente en el Recinto Ferial de Talayuela, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. La feria está organizada conjuntamente por el Círculo Empresarial Moralo y el Ayuntamiento de Talayuela, en una apuesta compartida por dinamizar la economía local y convertir el municipio en punto de encuentro de toda la comarca; contando, además, con el apoyo de Unicaja como Patrocinador Oficial. Esta edición dispondrá de más de 60 stands, donde empresas de distintos sectores mostrarán sus productos y servicios, convirtiendo el recinto ferial en un gran escaparate comercial y profesional.

La inauguración contará con representación de autoridades de las principales instituciones de Extremadura, así como con la presencia confirmada del Director General de la PAC en Extremadura, dentro del marco institucional del evento. Este acontecimiento nace con vocación integradora, dando cabida a comercio, industria, servicios, emprendimiento, innovación y actividades vinculadas al territorio. Sus organizadores destacan que «es mucho más que una feria empresarial», puesto que incluirá zonas de food trucks, espacio de ocio infantil, así como de artesanía. Todo ello se complementará con ponencias y mesas de experiencias, talleres prácticos, degustaciones y demostraciones en vivo. Las fechas elegidas serán el próximos 20 y 21 de marzo.

Noticias relacionadas

Durante dos días, el Arañuelo se transformará en una comarca dinámica donde empresarios, profesionales, vecinos y visitantes compartirán experiencias en un ambiente cercano y participativo. «Esta feria es una invitación a encontrarnos, a descubrir lo que somos capaces de hacer juntos y a sentirnos orgullosos de nuestro territorio. Cuando empresas, instituciones y vecinos remamos en la misma dirección, la comarca avanza», manifestó Ramón Barbado, presidente del Círculo Empresarial Moralo, Por su parte, el alcalde de Talayuela, Roberto Baños, manifestó que «nuestro municipio quiere ser un lugar donde pasen cosas, donde se generen oportunidades y donde nuestras empresas se sientan respaldadas. Esta Feria Multisectorial es una muestra clara de esa apuesta por el dinamismo y la colaboración». La Feria Multisectorial 2026 aspira a consolidarse como uno de los grandes encuentros anuales de la comarca, generando oportunidades, fortaleciendo relaciones y proyectando el talento empresarial del territorio. En las próximas semanas se irán desvelando nuevas actividades y novedades que completarán un programa pensado para atraer tanto a profesionales como a público general.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil rescata a un bebé secuestrado en Cáceres y detiene a una pareja
  2. Muere en Madrid el hombre de 39 años que se quemó el 81% de su cuerpo en el incendio de su vivienda en Navalmoral
  3. Operativo contra el tráfico de drogas en Navalmoral: huye de la Guardia Civil y tira una bolsa con hachís y Rivotril
  4. Una mujer de 85 años resulta intoxicada en un incendio en su domicilio de Navalmoral
  5. Dos jóvenes propinan una brutal paliza a un vecino de Navalmoral y le roban 600 euros
  6. Navalmoral de la Mata pone el listón alto al Carnaval
  7. El Carnaval de Navalmoral de la Mata exhibe su mejor cara cargada de innovación, alegría y creatividad
  8. Varios dueños de parcelas culpan a Adif de las inundaciones de agua en sus terrenos en Navalmoral

Talayuela inicia la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026: un escaparate de oportunidades para la comarca

Talayuela inicia la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026: un escaparate de oportunidades para la comarca

Navalmoral de la Mata celebra veinte años de los Premios Encina de Plata en mayo, con el broche final

Navalmoral de la Mata celebra veinte años de los Premios Encina de Plata en mayo, con el broche final

Más de un centenar de empresas se implican en ‘Conectando Liderazgos’ en Navalmoral de la Mata

Más de un centenar de empresas se implican en ‘Conectando Liderazgos’ en Navalmoral de la Mata

Deficiencias sanitarias y de seguridad: la Policía Local de Navalmoral pide el cierre cautelar de un establecimiento de comida rápida

Deficiencias sanitarias y de seguridad: la Policía Local de Navalmoral pide el cierre cautelar de un establecimiento de comida rápida

Navalmoral de la Mata destinará parte de su presupuesto de 2026 a la segunda fase de la piscina municipal

Navalmoral de la Mata destinará parte de su presupuesto de 2026 a la segunda fase de la piscina municipal

No hay excusa para no formarse y trabajar en lo que uno quiera: Navalmoral de la Mata te muestra todas las posibilidades

No hay excusa para no formarse y trabajar en lo que uno quiera: Navalmoral de la Mata te muestra todas las posibilidades

Andrés Neuman dialogará con Pilar Galán en Navalmoral de la Mata dentro de la programación cultural municipal

Andrés Neuman dialogará con Pilar Galán en Navalmoral de la Mata dentro de la programación cultural municipal

Navalmoral evalúa suelo urbano en un radio de 40 minutos para satisfacer la demanda de vivienda futura

Navalmoral evalúa suelo urbano en un radio de 40 minutos para satisfacer la demanda de vivienda futura
Tracking Pixel Contents