Talayuela inicia la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026: un escaparate de oportunidades para la comarca

La comarca del Campo Arañuelo Talayuela ha iniciado oficialmente la cuenta atrás para la Feria Multisectorial 2026, que se celebrará próximamente en el Recinto Ferial de Talayuela, en horario ininterrumpido de 10.00 a 20.00 horas. La feria está organizada conjuntamente por el Círculo Empresarial Moralo y el Ayuntamiento de Talayuela, en una apuesta compartida por dinamizar la economía local y convertir el municipio en punto de encuentro de toda la comarca; contando, además, con el apoyo de Unicaja como Patrocinador Oficial. Esta edición dispondrá de más de 60 stands, donde empresas de distintos sectores mostrarán sus productos y servicios, convirtiendo el recinto ferial en un gran escaparate comercial y profesional.

La inauguración contará con representación de autoridades de las principales instituciones de Extremadura, así como con la presencia confirmada del Director General de la PAC en Extremadura, dentro del marco institucional del evento. Este acontecimiento nace con vocación integradora, dando cabida a comercio, industria, servicios, emprendimiento, innovación y actividades vinculadas al territorio. Sus organizadores destacan que «es mucho más que una feria empresarial», puesto que incluirá zonas de food trucks, espacio de ocio infantil, así como de artesanía. Todo ello se complementará con ponencias y mesas de experiencias, talleres prácticos, degustaciones y demostraciones en vivo. Las fechas elegidas serán el próximos 20 y 21 de marzo.

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Durante dos días, el Arañuelo se transformará en una comarca dinámica donde empresarios, profesionales, vecinos y visitantes compartirán experiencias en un ambiente cercano y participativo. «Esta feria es una invitación a encontrarnos, a descubrir lo que somos capaces de hacer juntos y a sentirnos orgullosos de nuestro territorio. Cuando empresas, instituciones y vecinos remamos en la misma dirección, la comarca avanza», manifestó Ramón Barbado, presidente del Círculo Empresarial Moralo, Por su parte, el alcalde de Talayuela, Roberto Baños, manifestó que «nuestro municipio quiere ser un lugar donde pasen cosas, donde se generen oportunidades y donde nuestras empresas se sientan respaldadas. Esta Feria Multisectorial es una muestra clara de esa apuesta por el dinamismo y la colaboración». La Feria Multisectorial 2026 aspira a consolidarse como uno de los grandes encuentros anuales de la comarca, generando oportunidades, fortaleciendo relaciones y proyectando el talento empresarial del territorio. En las próximas semanas se irán desvelando nuevas actividades y novedades que completarán un programa pensado para atraer tanto a profesionales como a público general.