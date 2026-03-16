Investigado por delito contra la seguridad vial y cooperar con su hijo menor en Navalmoral de la Mata

Agentes de la Policía Local han investigado a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial en calidad de cooperador necesario, tras permitir que su hijo menor de edad, de 11 años, condujera una moto de motocross por la vía pública. Los hechos tuvieron lugar un día laborable en torno a las 11.00 horas, cuando una patrulla de la Policía Local que circulaba a la altura de la glorieta de Cetarsa observó a dos vehículos circulando juntos: un quad conducido por un adulto y, detrás de este, una moto de motocross manejada por lo que a simple vista parecía ser un niño de corta edad. Ante esta situación, los agentes procedieron a darles el alto e identificar a ambos conductores. Tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que el conductor del quad era el padre del menor, que circulaba tras él conduciendo una moto de motocross no habilitada para su uso en vías públicas.

Una vez investigadas las características del vehículo, se determinó que se trataba de una motocicleta de motocross de 2000 W y con una altura desde el suelo al sillín superior a los 60 centímetros. De acuerdo con las instrucciones de la Fiscalía y diversas resoluciones judiciales en materia de seguridad vial, los agentes procedieron a investigar al padre como cooperador necesario en un presunto delito contra la seguridad vial. El menor, al tener 11 años, es inimputable al no alcanzar la edad mínima de responsabilidad penal establecida en los 14 años. No obstante, los hechos serán puestos en conocimiento de la Fiscalía de Menores. Asimismo, al producirse en horario escolar y encontrarse el menor fuera del centro educativo sin causa justificada, se notificará la situación a la administración educativa para el inicio de los trámites correspondientes en materia de absentismo escolar. La Policía Local recuerda la importancia de respetar la normativa de circulación y velar por la seguridad en las vías públicas, especialmente cuando se trata de menores de edad, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo tanto para ellos como para el resto de usuarios.