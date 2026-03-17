Navalmoral de la Mata celebra la V Marcha Solidaria en favor del Autismo el 10 de abril en la plaza de España

La V Marcha Solidaria en favor del Autismo de Navalmoral de la Mata inicia su cuenta atrás organizada un año más por Aratea (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastornos del Espectro del Autismo y otras Discapacidades del Campo Arañuelo). Esta es una agrupación sin ánimo de lucro que tiene por objeto promover la calidad de vida de las personas afectadas de TEA y otras discapacidades. La marcha partirá desde la plaza de España, a las seis de la tarde. El objetivo será dar visibilidad al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Este día tiene como objetivo promover la comprensión, sensibilización y aceptación del trastorno del espectro autista (TEA). Desde la organización se ha animado a asistir para conseguir la gran marea azul que visibiliza año tras año el apoyo y cariño que se brinda por el Día Mundial del Autismo, que es el 2 de abril. Este día tiene como objetivo también trabajar por garantizar los derechos y la inclusión de las personas autistas en la sociedad. Desde el colectivo se agradece a todos los comercios de la comarca que participan con sus colaboraciones.

Las personas interesadas en colaborar o participar pueden reservar y adquirir la camiseta en la sede de Aratea (avenida del magisterio, 1, fachada azul) y ayudar así a lograr ser cada año más personas a favor del autismo, apoyando y colaborando en la visibilización y normalización de todas las personas con autismo. Esta marcha será justo el día 10 de abril en la plaza de España de Navalmoral a las 18.00 horas. En ese momento se dará lectura de un manifiesto y, seguidamente, comenzará la caminata desde el ayuntamiento. Se prevé que sobre las 19.00 horas sea la llegada al pabellón multiusos donde habrá un gran número de actividades, además de sortearse lote regalos, actividades infantiles y bocadillo solidario. Habrá camisetas de tallas para adultos y niños.

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El colectivo presta varios servicios, entre estos, la Atención Temprana con un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos. También el servicio de la Habilitación Funcional que ofrece un conjunto de tratamientos encaminados a eliminar o reducir un déficit o disfunción física, intelectual o sensorial de la persona con discapacidad, así como, mantener habilidades adquiridas en aquellos casos en los que por sus características especiales se requiera, con el objeto de lograr el máximo grado posible de autonomía personal e integración social.