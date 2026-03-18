Un evento de Judex de kárate reúne a casi 270 participantes de 13 clubes en Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata ha acogido, el pasado domingo, una jornada de los Judex -Juegos Deportivos Extremeños- de kárate, que ha reunido en la localidad a 269 participantes pertenecientes a 13 clubes procedentes de diferentes puntos de la provincia, entre ellos Navalmoral, Plasencia, Trujillo, Hervás, Cáceres, Casar de Cáceres o Jaraíz de la Vera. La competición ha registrado más participación que en la edición anterior, batiendo así el récord de participantes y consolidando esta cita dentro del calendario del deporte base en la localidad. Esta actividad ha contado con una gran presencia de público, que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de la ciudad para acoger eventos que dinamizan la actividad social y deportiva local.

El escenario fue el Pabellón Antonio Jara donde se reunieron los mejores karatecas de la región, quienes demostraron su habilidad, disciplina y espíritu competitivo en una jornada llena de emoción y excelencia deportiva. El karate en Extremadura ha ganado una aceptación significativa, con numerosos eventos y campeonatos organizados por la Federación.