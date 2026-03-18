Pabellón Antonio Jara
Un evento de Judex de kárate reúne a casi 270 participantes de 13 clubes en Navalmoral de la Mata
Esta cita ha batido un récord de integrantes, según destacaron desde el ayuntamiento
Navalmoral de la Mata ha acogido, el pasado domingo, una jornada de los Judex -Juegos Deportivos Extremeños- de kárate, que ha reunido en la localidad a 269 participantes pertenecientes a 13 clubes procedentes de diferentes puntos de la provincia, entre ellos Navalmoral, Plasencia, Trujillo, Hervás, Cáceres, Casar de Cáceres o Jaraíz de la Vera. La competición ha registrado más participación que en la edición anterior, batiendo así el récord de participantes y consolidando esta cita dentro del calendario del deporte base en la localidad. Esta actividad ha contado con una gran presencia de público, que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de la ciudad para acoger eventos que dinamizan la actividad social y deportiva local.
El escenario fue el Pabellón Antonio Jara donde se reunieron los mejores karatecas de la región, quienes demostraron su habilidad, disciplina y espíritu competitivo en una jornada llena de emoción y excelencia deportiva. El karate en Extremadura ha ganado una aceptación significativa, con numerosos eventos y campeonatos organizados por la Federación.
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