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Pabellón Antonio Jara

Un evento de Judex de kárate reúne a casi 270 participantes de 13 clubes en Navalmoral de la Mata

Esta cita ha batido un récord de integrantes, según destacaron desde el ayuntamiento

Autoridades locales y participantes que han destacado en este evento de kárate.

Autoridades locales y participantes que han destacado en este evento de kárate. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata ha acogido, el pasado domingo, una jornada de los Judex -Juegos Deportivos Extremeños- de kárate, que ha reunido en la localidad a 269 participantes pertenecientes a 13 clubes procedentes de diferentes puntos de la provincia, entre ellos Navalmoral, Plasencia, Trujillo, Hervás, Cáceres, Casar de Cáceres o Jaraíz de la Vera. La competición ha registrado más participación que en la edición anterior, batiendo así el récord de participantes y consolidando esta cita dentro del calendario del deporte base en la localidad. Esta actividad ha contado con una gran presencia de público, que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de la ciudad para acoger eventos que dinamizan la actividad social y deportiva local.

El escenario fue el Pabellón Antonio Jara donde se reunieron los mejores karatecas de la región, quienes demostraron su habilidad, disciplina y espíritu competitivo en una jornada llena de emoción y excelencia deportiva. El karate en Extremadura ha ganado una aceptación significativa, con numerosos eventos y campeonatos organizados por la Federación.

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