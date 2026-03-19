Fundación Grandes Amigos cumple cinco años en Navalmoral de la Mata luchando contra la soledad de mayores

La Fundación Grandes Amigos, ONG de ámbito estatal dedicada a luchar contra la soledad no deseada de las personas mayores y a defender sus derechos, cumple 5 años de actividad en Navalmoral de la Mata. Ampliar la Red de Acompañamiento entre personas mayores y voluntarias para prevenir la soledad y ganar en salud es el principal reto de la Fundación, tal y como ha quedado patente en el encuentro que se ha celebrado esta semana en la ciudad morala. Durante este evento, la directora de la ONG, Mercedes Villegas, animó a la población morala a sumarse. «Cada vez vivimos más años, pero más solos. Y para disfrutar de una buena vejez, además de cuidar la alimentación y hacer ejercicio, es imprescindible mantenernos socialmente activos, tal como señala la ciencia», dijo. Por su parte, Nuria Verdiguier, voluntaria dinamizadora, manifestó que participar en Grandes Amigos «es gratuito, flexible, saludable y muy enriquecedor. Las personas mayores y voluntarias crean auténticos vínculos de amistad y beneficio mutuo», aseveró. Este encuentro reunió a responsables del proyecto y algunos de sus participantes. La cita ha permitido lanzar una llamada a la concienciación sobre la importancia de prevenir la soledad en todas las edades a través de hábitos saludables, como es participar en Grandes Amigos, ya sea como persona voluntaria o como persona mayor. Esta red de acompañamiento gira en torno a la creación de vínculos de amistad intergeneracionales y apoyo vecinal, dos de las claves que precisamente recomienda la recién publicada Estrategia Estatal de Soledades.

Una labor basada en datos

Los datos sociodemográficos de Navalmoral avalan la necesidad de impulsar la iniciativa (fuente: INE): La población total de Navalmoral de la Mata es de 17.297 habitantes; las personas de más de 65 años son 3.384: un 19,6%, en línea con el dato estatal (20,72 %) y ll índice de envejecimiento es del 126,65%: hay 126 personas mayores de 65 años por cada 100 menores de 15. La cita ha permitido lanzar una llamada a la concienciación sobre la importancia de prevenir la soledad en todas las edades a través de hábitos saludables, como es participar en Grandes Amigos, ya sea como voluntario/a o como persona mayor. Esta red de acompañamiento gira en torno a la creación de vínculos de amistad intergeneracionales y apoyo vecinal, dos de las claves que precisamente recomienda la recién publicada Estrategia Estatal de Soledades.

TESTIMONIOS

Mayores y voluntarios han coincidido en contar que, por encima de etiquetas, ante todo “somos una gran familia. Nos cuidamos, estamos pendientes los unos de los otros”. Mercedes queda cada semana con Eladia y Victoria, que viven en la residencia María Ángeles Bujanda. La voluntaria, jubilada, ha encontrado en Grandes Amigos una vía para seguir activa a la vez que facilita la socialización de sus amigas mayores: “Son mujeres autónomas y nos encanta hablar del presente, de nuestro día a día, como cualquier grupo de amigas. Yo les pregunto cómo ha ido la semana y Eladia y Victoria se interesan por mí. Esto es mutuo. De hecho, creo que yo recibo más como voluntaria, porque cada vez que nos vemos y nos despedimos ellas ya me preguntan cuándo nos volveremos a ver, pero yo me voy a casa muy satisfecha y con las pilas puestas, llena de energía. Lorenzo es voluntario y acompaña desde los inicios a José Luis. Cada semana, desde hace cinco años, renuevan la ilusión por compartir tiempo de calidad: “Estamos deseando que llegue el miércoles para salir a tomar café, dar una vuelta, saludarnos con vecinos, hacer alguna compra... También vivimos con mucha felicidad la fiesta de Navidad y las meriendas, donde nos juntamos, cantamos, recordamos y reímos. Eso une mucho al proyecto”.

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Además, la Fundación Grandes Amigos, junto con la Fundación Fernando Pombo, impartirá el 22 de abril la formación ‘Envejecer con derechos’, abierta a otras personas mayores, en colaboración con el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata y el Centro de Mayores. Actualmente, participan 14 voluntarios de diferentes edades y 14 mayores, la mayoría pertenecientes a residencias, que encuentran en Grandes Amigos una forma de seguir conectados con sus vecinos y la vida del pueblo.