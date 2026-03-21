El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata invertirá 196.507,34 euros en la segunda fase de su piscina municipal de verano

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata ha anunciado, recientemente, que como proyectos a destacar que comenzarán en este 2026, se destacó la licitación del servicio de residuos y limpieza viaria, uno de los servicios más importantes del municipio que después de más de 20 se licitará de nuevo. Los procedimientos administrativos están muy avanzados, a lo que se suma la creación de una comunidad energética, cuya licitación se realizará en breve y supondrá ahorro e inversiones para los moralos, y la aprobación del Avance Previo del Plan General Municipal. Desde el ayuntamiento se subrayó que el presupuesto de Infraestructuras para 2026 responde a una planificación realista y responsable, basada en la continuidad de las obras iniciadas, la finalización de proyectos en marcha y una gestión rigurosa de los recursos públicos, con el objetivo de seguir mejorando el espacio urbano y los servicios que recibe la ciudadanía. Así mismo, según el consistorio, las cuentas municipales 2026 reflejan un trabajo coordinado de todo el equipo de gobierno, con una clara apuesta por la continuidad de los proyectos, la finalización de las inversiones en marcha y la mejora constante de los servicios públicos, «con el objetivo de seguir transformando Navalmoral de la Mata desde una gestión planificada y responsable».

El presupuesto de 2026 contempla la segunda fase de la piscina municipal de verano, con una inversión de 196.507,34 euros, la continuación de las obras en la Avenida de las Angustias, con una dotación de 49.185 euros, actuaciones todas ellas consideradas prioritarias para la mejora de los servicios y la movilidad. En el ámbito de los edificios municipales, se detalló las inversiones previstas para la instalación de líneas de vida para el mantenimiento de inmuebles municipales (90.000 euros), reformas y reparaciones en distintas dependencias, así como demoliciones de edificios (40.000 euros) y ampliaciones en el cementerio municipal (90.000 euros). También hay actuaciones previstas en infraestructuras eléctricas, con trabajos en la línea de media tensión, centros de transformación y seccionamiento vinculados a la residencia y centro de día, fundamentales para su futura puesta en funcionamiento, así como inversiones en iluminación patrimonial, con especial mención a la intervención en la iglesia de San Andrés, dotada con 95.107 euros.

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El presupuesto incluye además partidas para señalización vial, mejora del espacio público y actuaciones técnicas como la segunda fase de retirada de amianto y mediciones de radón, junto a trabajos de mantenimiento y acondicionamiento de dependencias municipales. Como proyectos a destacar que comenzarán en este 2026, destacó también la creación de una comunidad energética, cuya licitación se realizará en breve y supondrá ahorro e inversiones para los moralos, y la aprobación del Avance Previo del Plan General Municipal. Desde el consistorio se resaltó que el presupuesto en el área de infraestructuras para 2026 "responde a una planificación realista y responsable, basada en la continuidad de las obras iniciadas, la finalización de proyectos en marcha y una gestión rigurosa de los recursos públicos, con el objetivo de seguir mejorando el espacio urbano y los servicios que recibe la ciudadanía". En definitiva, reflejan un trabajo coordinado de todo el equipo de gobierno, con una clara apuesta por la continuidad de los proyectos, la finalización de las inversiones en marcha y la mejora constante de los servicios públicos, con el objetivo de seguir transformando Navalmoral de la Mata desde una gestión planificada y responsable, añadieron.