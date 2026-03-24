Agente de la Policía Local de Navalmoral de la Mata herida tras ser agredida durante un cacheo a una detenida

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo diversas actuaciones durante la pasada semana en materia de seguridad vial, que se han saldado con la detención de dos varones por presuntos delitos contra la seguridad vial.

El primero de los casos tuvo lugar en el marco de un control rutinario realizado de forma conjunta con la Guardia Civil. Durante la intervención, uno de los conductores arrojó un resultado positivo en la prueba de alcoholemia que quintuplicaba la tasa permitida. Ante estos hechos, se instruyeron las correspondientes diligencias, siendo el conductor investigado por un presunto delito contra la seguridad vial y citado para la celebración de un juicio rápido.

Asimismo, en la mañana del viernes, durante otro control rutinario, los agentes procedieron a realizar una prueba de detección de drogas a un conductor, que arrojó resultado positivo en THC. Tras comprobar la situación administrativa de su permiso de conducción, se constató que el mismo se encontraba en pérdida de vigencia por la pérdida total de puntos, sin haber realizado ni superado los cursos de recuperación. Por ello, fue detenido por un presunto delito contra la seguridad vial y también citado para juicio rápido.

Por otro lado, durante la noche del viernes al sábado, una agente de la Policía Local resultó herida como consecuencia de una agresión mientras realizaba un cacheo superficial a una detenida. La agresora propinó una patada a la agente, que requirió asistencia sanitaria y presenta parte de lesiones.

Esta actuación se produjo tras un requerimiento de colaboración por parte de la Guardia Civil, que en ese momento no disponía de agentes femeninas. La detenida había sido previamente arrestada por hechos similares contra agentes del citado cuerpo.

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Desde el Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata se destaca la importancia de estas actuaciones para garantizar la seguridad ciudadana y se condena cualquier tipo de agresión a los agentes en el ejercicio de sus funciones.