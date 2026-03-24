Extremplast Solutions construirá una planta en Navalmoral para gestionar residuos plásticos y metálicos

Navalmoral de la Mata contará con unas instalaciones de recuperación de contenedores de plástico y de almacenamiento temporal de residuos. Precisamente, en esta semana, la Dirección General de Sostenibilidad de la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible ha puesto a disposición del público la información relativa al procedimiento de solicitud de autorización ambiental unificada del proyecto. El proyecto está promovido por la empresa Extremplast Solutions, SL, y consiste en la construcción y puesta en marcha de una planta para desarrollar la actividad de venta y alquiler de contenedores de plástico de residuos de todo tipo, así como su reparación y mantenimiento. Además, se pretende realizar el almacenamiento temporal de envases metálicos, ropa, aceites y grasas comestibles. Las instalaciones industriales se ubican en la calle Berrocalejo, número 8. En concreto, se prevé que en estas instalaciones se van a gestionar 1.500 contenedores de plástico anuales, 2.500 kilogramos de restos de contenedores y tapones de plástico, 3.000 de envases metálicos, 3.000 de ropa y 1.500 de aceites y grasas comestibles. Respecto a las infraestructuras, la actividad se realizará en una nave de 592,87 metros cuadrados.

Distintos espacios

La nave contará con una zona administrativa que incluirá una oficina y aseo con ducha, estanterías de almacén de repuestos, almacén para herramientas, una zona para limpieza de contenedores y una zona taller para reparación. Además de eso se dispondrá de una superficie diáfana para colocar los contenedores de plástico, los envases metálicos, contenedores para ropa, contenedores para tapones de plástico y otros para aceite usado. Para todo ello se dispondrá de maquinaria y equipos especiales como son una amoladora, taladro eléctrico, mini amoladora, compresor portátil, limpiadora a presión y herramientas manuales varias, entre otras.

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Esta actividad está incluida en el ámbito de aplicación de la Ley de protección ambiental de la Comunidad Autónoma de Extremadura, en particular en las categorías relativas a ‘Instalaciones para la valorización o eliminación, en lugares distintos de los vertederos, de residuos de todo tipo’ e ‘Instalaciones de gestión de residuos no peligrosos y de residuos peligrosos, mediante almacenamiento de estos, con carácter previo a su valorización o eliminación, excepto los puntos limpios.