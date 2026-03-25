Protesta
Celadores del Hospital Campo Arañuelo se concentran por cuarta vez para exigir aumento de plantilla y mejoras
Los celadores del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata, convocados por CCOO, exigen un aumento de plantilla y un protocolo claro para el triaje de urgencias, ante la inacción de la Gerencia
Los celadores y celadoras del Hospital Campo Arañuelo de Navalmoral de la Mata se han vuelto a concentrar hoy, 25 de marzo, por cuarta ocasión convocados por CCOO, para continuar reivindicando el aumento de plantilla en rotatorio, un protocolo de triaje de urgencias que clarifique el papel del celador.
Desde la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO se indica que como la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral de la Mata ha sido incapaz de resolver la situación ni de exigir a los Servicios Centrales que amplíe la plantilla de celadores del turno rotatorio, obliga al sindicato a trasladar las concentraciones al Servicio Extremeño de Salud en Mérida.
Para CCOO, ha quedado constatado que la Gerencia del Área de Salud de Navalmoral ha pretendido mantener una estrategia de dilatar las respuestas a las peticiones para ganar tiempo, "demostrando el rotundo fracaso de la gestión respecto a los problemas del colectivo de celadores y celadoras".
CCOO convocará a toda la plantilla de celadores del Hospital Campo Arañuelo a una Asamblea próximamente para aprobar las nuevas acciones reivindicativas y debatir la petición de ceses de directivos y directivas de la Gerencia de Navalmoral.
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