El Círculo Empresarial Moralo busca atraer trabajadores de Hispanoamérica con el Proyecto TRAE para revitalizar la región

El Círculo Empresarial Moralo ha solicitado el respaldo de las instituciones en el Proyecto TRAE. Este es una iniciativa pionera que busca atraer trabajadores de Hispanoamérica para revitalizar la región. No es solo un plan de turismo, sino un puente entre personas que buscan un futuro estable y empresas locales que necesitan talento. El objetivo es «sumar nuevos vecinos que quieran trabajar, integrarse y construir una vida en comunidad. TRAE ofrece un contrato indefinido desde el primer día, alojamiento gratuito durante el primer año, acompañamiento para la integración y formación profesional", comentan desde el Círculo Empresarial. «Nuestro objetivo es facilitar la llegada de trabajadores de países como Chile o Perú para paliar la acuciante falta de personal en sectores importantes como la construcción, el campo o la hostelería», añaden.

Para ello, se ha solicitado una colaboración estrecha con el área de Extranjería. Durante la sesión también se abordaron otros proyectos estratégicos para el desarrollo de la zona, como la futura gigafactoría de baterías y la reivindicación del Círculo por la seguridad de Navalmoral con la implantación de una comisaría de la Policía Nacional en el municipio.

Esta reivindicación, junto con otras, la transmitieron desde el Círculo Empresarial Moralo en una reunión de trabajo de alto nivel con el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, y el Subdelegado del Gobierno en Cáceres, José Antonio García. El encuentro, celebrado en los salones del Hotel Moya, sirvió para poner sobre la mesa importantes preocupaciones y proyectos que afectan al tejido productivo de la comarca.

Obras de ADIF

Uno de los puntos de mayor fricción y preocupación para los empresarios son las obras de integración ferroviaria. Ante las quejas de los empresarios moralos, José Luis Quintana anunció que la permeabilidad entre las zonas norte y sur del municipio será una realidad en junio, con la apertura de los pasos subterráneos. Respecto a la conclusión definitiva de las obras, el Delegado situó la fecha en finales de 2026. Ante la lógica inquietud de los empresarios por el cumplimiento de estos plazos, Quintana se comprometió a mantener un contacto directo con los responsables de ADIF para tutelar el avance de los trabajos y, en sus propias palabras, «echarles el aliento en el cuello» para evitar nuevos retrasos.

El futuro de la Central Nuclear de Almaraz

Sobre la continuidad de la planta almaraceña, el Delegado reiteró la postura del Gobierno Central, señalando que la prórroga de la licencia de explotación hasta 2030 es viable siempre que las empresas propietarias cumplan con los tres requisitos básicos exigidos: fiscalidad (impuestos), precio de la energía y seguridad. Según Quintana, si estas condiciones se mantienen, no debería haber inconvenientes para la continuidad de la actividad.

Desde la directiva del Círculo se han mostrado muy optimistas tras el intercambio de impresiones: «El resultado de la reunión ha sido totalmente satisfactorio; estamos convencidos de que se va a hacer todo lo posible para que los temas tratados salgan adelante de manera positiva».

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Al término de la reunión, que tuvo lugar hace unos días, tanto el Delegado como el Subdelegado se desplazaron a la vecina localidad de Talayuela para visitar la Feria Multisectorial, acompañando a los responsables del Círculo Empresarial Moralo en su calidad de organizadores del evento, mostrando así su apoyo al dinamismo comercial de la comarca.