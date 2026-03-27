Cáceres Talk Navalmoral: 12 ideas de negocio compiten en el concurso que impulsa el emprendimiento femenino en el medio rural

Navalmoral de la Mata ha acogido una nueva edición de Cáceres Talk Navalmoral, el concurso de emprendimiento femenino del programa Diputación Impulsa, en el que el proyecto ‘Festivo Design’, de Carolina Giraldo, ha resultado ganador. El evento ha reunido a cerca de un centenar de asistentes vinculados al impulso del talento y la innovación en la provincia cacereña.

La cita ha contado con la participación de la jefa de Sección de Fomento del Empleo y Emprendimiento de la Diputación de Cáceres, Ana Jiménez; el secretario general de la Cámara de Comercio de Cáceres, Raúl Iglesias; el presidente de Arjabor en representación de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (Redex), Carlos Utrilla; y el concejal de Emprendimiento del Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, Benito Pineda, junto a representantes del tejido empresarial provincial.

Un total de 12 ideas de negocio se han inscrito en esta tercera edición, de las cuales cinco han sido seleccionadas para la final, en la que las participantes han expuesto sus proyectos en una jornada marcada por la diversidad sectorial y el potencial de crecimiento del medio rural cacereño.

El proyecto ‘Festivo Design’ ha sido premiado con 1.000 euros y formación especializada en emprendimiento impartida por el Centro de Alto Rendimiento para Emprendedores de la Cámara de Comercio de Cáceres (C-LAB). La iniciativa se centra en el diseño de piezas singulares y atemporales que reinterpretan referencias de la historia del arte mediante la investigación de materiales y la combinación de técnicas artesanales y tecnologías contemporáneas.

Un momento del acto. / Cedida a El Periódico

Entre las finalistas, Ainara Cámara ha presentado ‘Zarandeo’, un podcast trashumante orientado a divulgar y fortalecer negocios extremeños y dar a conocer espacios de interés de la región. Eva Alcalá ha expuesto ‘Acho Movimiento’, un espacio cultural y creativo enfocado en acercar el arte y la expresión al entorno rural del Campo Arañuelo.

Por su parte, Rosario Donaire ha dado a conocer ‘Qué Gustera’, un proyecto de formación gastronómica con una vertiente dirigida a personas con restricciones alimentarias o relación compleja con la comida, y otra orientada a equipos de hostelería y turismo rural, basada en la neurogastronomía y el liderazgo consciente. Finalmente, Soraya Irene Balsalobre ha presentado ‘IRAYA Ingeniería Industrial Sostenible’, centrado en acompañar al mundo rural en su transición energética.

Impulso al medio rural

Durante la clausura, Ana Jiménez ha señalado que este certamen “inspira, conecta y visibiliza” a las emprendedoras participantes, al tiempo que ha recordado la convocatoria abierta de los premios PIE Plus, destinados a fomentar el emprendimiento, la creación de empleo y la dinamización del tejido empresarial en la provincia.

Por su parte, Raúl Iglesias ha destacado la “valentía, talento y determinación” de las concursantes y ha afirmado que emprender en el medio rural es una “decisión estratégica” que contribuye a fijar población y generar oportunidades. En esta línea, ha reiterado el apoyo de la Cámara de Comercio a quienes apuestan por desarrollar sus proyectos en la provincia.

Acto en Navalmoral de la Mata. / Cedida a El Periódico

Tanto Carlos Utrilla como Benito Pineda han coincidido en subrayar la importancia de seguir respaldando a las mujeres emprendedoras como motor de desarrollo económico y social en Cáceres y en el conjunto de Extremadura.

Diputación Impulsa es un programa de la Diputación de Cáceres, ejecutado por la Cámara de Comercio de Cáceres en colaboración con la Red Extremeña de Desarrollo Rural.