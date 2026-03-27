Evento taurino
Navalmoral de la Mata cuelga el “no hay billetes” y se convierte en epicentro del toreo este domingo
La presencia de figuras como Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez anticipa una tarde histórica en la localidad
Navalmoral de la Mata ultima los preparativos para acoger este domingo, 29 de marzo, a las 17.30 horas, uno de los grandes acontecimientos de su agenda de eventos: el espectáculo taurino que se celebrará en la Plaza de Toros del Edificio Multiusos. El cartel, considerado de máximo nivel, contará con la presencia de los diestros Alejandro Talavante, Andrés Roca Rey y Marco Pérez, quienes lidiarán reses de la reconocida ganadería de Alcurrucén.
La expectación generada ha sido máxima desde el anuncio del cartel, hasta el punto de que ya se ha colgado el cartel de “no hay billetes” en los días previos al festejo, lo que anticipa un lleno absoluto en el recinto y la llegada de numerosos aficionados tanto de la localidad como de otros puntos de la región y del país.
Este evento consolida la recuperación del espectáculo taurino en Navalmoral de la Mata, tras el éxito de las dos ediciones anteriores. Una apuesta que no solo refuerza la oferta de eventos de la localidad, sino que también genera un importante impacto económico, dinamizando sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.
Durante la lidia, el ambiente estará acompañado por la actuación de la Banda Municipal de Música, que contribuirá a realzar el carácter solemne y festivo de la tarde. Desde el Ayuntamiento se destaca que este tipo de iniciativas posicionan a Navalmoral de la Mata como un referente en la organización de grandes eventos, capaces de atraer a un elevado número de visitantes y proyectar la imagen de la localidad más allá de su entorno inmediato.
La cita de este domingo se presenta, por tanto, como una jornada clave en el calendario local, marcada por la tradición, la afluencia de público y la consolidación de un modelo de programación que apuesta por eventos de gran formato y alta repercusión.
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