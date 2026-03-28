Adoración González Gómez, subjefa de Protección Civil, premiada en Navalmoral por su liderazgo y compromiso con la ciudadanía

El Teatro del Mercado de Navalmoral de la Mata ha acogido, esta semana, la III edición de los Premios ‘8 Mujeres’ y la entrega de galardones del Certamen de Relatos Breves Día de la Mujer. De esta manera, se distingue a mujeres referentes de vida, compromiso y generosidad y un reconocimiento que, como señaló la concejala de Igualdad, pone en valor a mujeres que representan el pasado, presente y futuro de Navalmoral.

La velada fue presentada por Marisa Alarza. El primer premio del certamen de relatos recayó en Luis Fernando Sánchez Cáceres, de Talayuela, por su escrito ‘Esta noche soy yo’; y el segundo premio fue para la obra ‘El lugar donde nacen las fuerzas’, de Alba Día López, de Burgos. A lo largo de la gala se distinguió a mujeres y colectivos cuya trayectoria refleja valores como el compromiso, la dedicación y la vocación de servicio.

Entre las premiadas, Adoración González Gómez, subjefa y coordinadora de Protección Civil, fue reconocida por su liderazgo, su capacidad de respuesta ante emergencias y su implicación constante con la ciudadanía.

El ámbito sanitario tuvo un reconocimiento especial con la distinción al equipo de mujeres que integran el colectivo de cuidados paliativos del Hospital Campo Arañuelo, destacando su profesionalidad, cercanía y acompañamiento humano tanto a pacientes como a sus familias. También fue galardonada Nuria Verdiguier Cerón, por su trayectoria en el ámbito de la comunicación y su implicación en proyectos sociales, especialmente en el acompañamiento a personas mayores en situación de soledad.

Por su parte, Daniela Turcas recibió el reconocimiento por su labor al frente de la asociación Aratea, impulsando importantes recursos para personas con trastorno del espectro autista. La implicación social y el espíritu emprendedor estuvieron representados en la figura de Mercedes Sánchez Juárez, destacada por su participación activa en asociaciones y labores de voluntariado.

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El reconocimiento colectivo recayó en el Ropero Social, cuya labor solidaria ha permitido atender a cientos de familias en situación de vulnerabilidad. Otro de los momentos más emotivos de la noche fue el homenaje a Encarnación Pérez Vizcaíno, referente de la hostelería local tras más de cuatro décadas de trayectoria al frente del emblemático Bar Orleans, recientemente jubilada. La gala incluyó además un reconocimiento póstumo a Rocío Peña Gutiérrez, recordada por su cercanía, generosidad y compromiso. Este momento estuvo acompañado por una actuación sorpresa de la chirigota ‘Semos Diferentes’, que emocionó al público con un pasodoble dedicado a las madres.