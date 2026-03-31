Caja Rural moderniza su oficina de Navalmoral de la Mata y se convierte en referente para el norte de Cáceres

Caja Rural de Extremadura ha puesto en marcha su nueva oficina en Navalmoral de la Mata tras una completa renovación de sus instalaciones, una actuación con la que la entidad mejora sus espacios de atención y refuerza su papel como referente financiero en el norte de la provincia de Cáceres.

Ubicada en la calle Antonio Concha, 32, la oficina ha sido rediseñada conforme a la nueva imagen corporativa, incorporando un concepto de espacio abierto y funcional que prioriza la comodidad del cliente y la eficiencia en el servicio. El resultado es un entorno más actual, luminoso y acogedor, alineado con la evolución del modelo de atención de la entidad.

Uno de los aspectos más destacados de esta oficina es su amplitud, con un patio de operaciones cercano a los 80 metros cuadrados, que permite una organización óptima del trabajo y facilita la atención simultánea de hasta cuatro profesionales. Además, el espacio ha sido concebido para garantizar la accesibilidad universal, eliminando barreras y favoreciendo una atención inclusiva.

Lugar estratégico

La oficina de Navalmoral de la Mata desempeña un papel estratégico, no solo por su ubicación, sino por su capacidad de servicio a toda la comarca, siendo un punto de referencia para clientes del municipio y de su entorno.

El acto de inauguración ha contado con la presencia del presidente de la entidad, Urbano Caballo, la directora general, Rocío Morales, y el director de la oficina, Ángel Porras, junto al alcalde de la localidad, Enrique Hueso, y el párroco, quien ha realizado la bendición de las instalaciones. Asimismo, han asistido representantes del tejido empresarial y cooperativo de la zona, reflejando la estrecha vinculación de la entidad con el territorio.

Entidad líder

Caja Rural de Extremadura se ha consolidado como una de las principales entidades financieras de la región, con una posición destacada en el mercado y una amplia red que le permite mantener una relación directa con la ciudadanía. Actualmente, cuenta con más de 159.000 clientes, 110 oficinas y un equipo de más de 300 profesionales, lo que garantiza una presencia cercana y permanente en el territorio.

La confianza de particulares y empresas se refleja también en su actividad financiera. En Extremadura, aproximadamente uno de cada cuatro préstamos hipotecarios se formaliza a través de la entidad, lo que evidencia su arraigo y conocimiento del entorno. Este posicionamiento se sustenta en un modelo basado en la proximidad, la atención personalizada y la toma de decisiones desde la propia región.

Durante el último ejercicio, Caja Rural de Extremadura ha experimentado un importante crecimiento, aumentando su volumen de negocio en más de 417 millones de euros y formalizando más de 7.500 operaciones de financiación, por un importe superior a 452 millones de euros, dirigidas a familias, autónomos y empresas. En conjunto, el volumen total de negocio supera los 4.000 millones de euros, consolidando su papel como motor financiero del desarrollo regional.

Noticias relacionadas

Con esta actuación, Caja Rural de Extremadura refuerza su compromiso con la cercanía y el desarrollo económico de Navalmoral de la Mata y su comarca.