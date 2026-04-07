Infraestructuras
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata renueva el arbolado de la plaza del Doctor Murillo por seguridad
Dentro del plan de mantenimiento, el Ayuntamiento ha plantado cuatro arces rojos americanos en la plaza del Doctor Murillo, sustituyendo a los árboles retirados para mejorar el espacio público
El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía Medioambiente, Parques y Jardines, ha anunciado que se han ejecutado distintos trabajos en la plaza del Doctor Murillo, uno de los espacios del centro de la ciudad. En concreto, se han realizado labores que han consistido en la retirada y renovación del arbolado de la plaza, unos trabajos que se enmarcan dentro del plan periódico de mantenimiento, mejora y seguridad que se realizan en distintos espacios públicos de la localidad.
En esta ocasión, se ha procedido al destoconado de dos palmeras que ya habían sido taladas con anterioridad. Estas se encontraban afectadas por el picudo rojo, una plaga invasora altamente destructiva de palmeras y que provocó su muerte hace años. Con esta intervención se completa su eliminación definitiva, permitiendo actuar sobre el espacio para su correcta recuperación. De la misma manera, se han retirado dos árboles que presentaban un avanzado deterioro estructural, al encontrarse huecos en su interior y con riesgo de caída, lo que hacía necesaria su eliminación por motivos estrictamente técnicos y de seguridad, con el objetivo de evitar posibles daños a personas o bienes.
Como parte del proceso de renovación vegetal, en el lugar de los ejemplares retirados se han plantado cuatro arces rojos americanos, contribuyendo a la mejora estética, ambiental y de sombra de este espacio público.
Paisaje urbano
El ayuntamiento subraya que este tipo de actuaciones responden a una planificación basada en la conservación, la seguridad y la mejora del paisaje urbano. En este sentido, se avanza que en aquellas zonas del municipio donde se han detectado situaciones similares se continuará programando y ejecutando este tipo de trabajos. Esto con el principal objetivo de prevenir riesgos y proceder a la reposición del arbolado mediante la plantación de nuevas especies más adecuadas.
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