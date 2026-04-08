Multado con 1.000 euros y seis puntos un conductor que dio positivo en THC en Navalmoral de la Mata

La Policía Local de Navalmoral de la Mata ha llevado a cabo diversas actuaciones durante la Semana Santa en materia de seguridad vial, en el marco de los controles preventivos establecidos para garantizar la seguridad de conductores y peatones.

Entre las intervenciones realizadas, destaca la detención de un conductor por un delito contra la seguridad vial. Los hechos se produjeron durante un control preventivo, en el que se le practicó la prueba de alcoholemia legalmente establecida, arrojando un resultado de 0,76 mg/l en la primera prueba y 0,74 mg/l en la segunda. Al superar la tasa establecida como delito, el conductor fue detenido y citado para la celebración de un juicio rápido.

En el mismo dispositivo de control, otro conductor fue sometido a una prueba de detección de drogas, que resultó positiva en THC. Por este motivo, se procedió a formular la correspondiente denuncia administrativa, con una sanción de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir.

Asimismo, la Policía Local ha colaborado con la Guardia Civil en distintas incidencias y actuaciones durante estos días, siendo estas intervenciones competencia del citado cuerpo.

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