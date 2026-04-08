La villa romana de las Siete Colinas (Almaraz) fue el estudio ganador de la última edición de los coloquios en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata, a través de la concejalía de Cultura, ha convocado los XXXIII Coloquios Histórico-Culturales del Campo Arañuelo, una iniciativa ya consolidada que cada año convierte a la localidad en punto de encuentro para investigadores y personas interesadas en la historia y la cultura del entorno.

La convocatoria vuelve a abrirse tanto a especialistas de cualquier ámbito del conocimiento como a ciudadanos que deseen compartir investigaciones, hallazgos o aportaciones relacionadas con la historia local, manteniendo así el carácter participativo que define estos coloquios desde su inicio.

El objetivo es seguir generando conocimiento, preservar y difundir el patrimonio cultural del Campo Arañuelo, a través de trabajos que después se exponen en unas jornadas abiertas al público.

En esta edición, se establecen premios que alcanzan los 1.500 euros para el primer trabajo clasificado, además de un accésit de 800 euros y cuatro premios de participación de 300 euros. A esta dotación se suma un accésit adicional de 500 euros otorgado por la Fundación Cultural Concha, entidad que también acogerá, como es habitual, la celebración de las jornadas en el mes de noviembre.

El plazo para la presentación de trabajos permanecerá abierto hasta el 23 de octubre y las propuestas deberán entregarse en formato físico, acompañadas de un breve resumen, palabras clave y los datos de contacto de sus autores.

Los evaluará una Comisión

Los trabajos, con una extensión máxima de 25 páginas (sin incluir material gráfico), serán evaluados por una comisión integrada por personas de reconocido prestigio en el ámbito cultural local, junto a la concejalía de Cultura.

La relevancia de estos coloquios se refleja en la calidad de los trabajos presentados en ediciones anteriores. En la última convocatoria, el primer premio fue para el estudio sobre la villa romana de las Siete Colinas (Almaraz), una investigación centrada en los primeros resultados de las intervenciones arqueológicas en este enclave.

El trabajo, desarrollado por un equipo formado por Daniel Armero, Luis Cobos, Juana Gómez, Jaime Márquez, Raúl López, Esperanza Mata, Juan Torreño, Eva Urquieta y Antonio Valiente, destacó por su rigor científico y su aportación al conocimiento del pasado romano en la comarca.

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Con esta nueva convocatoria, el ayuntamiento reafirma su apuesta por una cultura viva, participativa y conectada con el territorio, dando continuidad a una cita que, año tras año, sigue sumando nuevas miradas sobre la historia del Campo Arañuelo.