El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata tala palmeras en la plaza del Jardincillo por el picudo rojo

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata continúa avanzando en su plan de mantenimiento, renovación y mejora de los espacios públicos de la localidad, actuando en esta ocasión en la plaza del Jardincillo con nuevos trabajos de jardinería, a través de la concejalía de Medio Ambiente. Como ya se informó la pasada semana, tras las actuaciones llevadas donde se procedió al destoconado de varias palmeras, los trabajos se trasladan ahora a la plaza del Jardincillo.

En este espacio se va a intervenir sobre ejemplares de palmeras que se encuentran afectados por el picudo rojo, una plaga que ya provocó su deterioro y muerte hace años, como ocurrió también en la plaza Doctor Murillo.

La actuación comienza con la tala de estos ejemplares, una medida necesaria para garantizar la seguridad y evitar posibles riesgos para la ciudadanía. Posteriormente, se llevará a cabo el destoconado de las palmeras retiradas, completando así la eliminación de los restos vegetales.

Dentro de este mismo proyecto de renovación, el ayuntamiento procede a la plantación de nuevas especies arbóreas, que sustituirán a las palmeras eliminadas, contribuyendo a la mejora estética, ambiental y funcional de este espacio de la localidad.

Una grúa retira una parte de una palmera. / Cedida

Desde la Concejalía de Medio Ambiente se ruega a vecinos y vecinas que eviten el tránsito por la zona mientras se desarrollen los trabajos, con el fin de facilitar su correcta ejecución y garantizar la seguridad de todas las personas.

Acciones planificadas

Con este tipo de intervenciones, desde el ayuntamiento se explica que se continúa desarrollando una estrategia planificada de conservación y renovación del arbolado urbano, orientada a garantizar la seguridad, mejorar la calidad de los espacios públicos.

De hecho, estas labores coinciden con los trabajos realizados en estos días y que se han centrado en la plaza del Doctor Murillo, espacio público en el que como parte del proceso de renovación vegetal, en el lugar de los ejemplares retirados se han plantado cuatro arces rojos americanos, contribuyendo a la mejora estética, ambiental y de sombra de este espacio público.

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En concreto, se ha procedido al destoconado de dos palmeras que ya habían sido taladas con anterioridad. Estas se encontraban afectadas también por el picudo rojo.