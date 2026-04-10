El Centro Excursionista del Campo Arañuelo organiza una ruta circular por el Pico Rocigalgo con salida desde la Cruz de los Caídos

El Centro Excursionista del Campo Arañuelo (CECA) de Navalmoral de la Mata ha organizado la ruta ‘Pico Rocigalgo. Parque Nacional de Cabañeros (Montes de Toledo)' de una distancia de 21 kilómetros y con un nivel 3 de dificultad. Todas las personas que estén interesadas en realizar la caminata podrán apuntarse hasta hoy viernes, 10 de abril, desde las 20.00 hasta las 21.00 horas en la sede de CECA, que se encuentra ubicada en la Casa del Deporte o bien mediante el teléfono del club 624 66 04 25.

La actividad se desarrollará el domingo día 12 de abril y la hora de salida será a las 7.30 horas, desde la Cruz de los Caídos. El recorrido es circular y se prevé dedicar un tiempo de seis horas. El precio de inscripción es de 15 euros para socios y los no socios abonarán 20 euros.

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El senderismo y/o montañismo son deportes inherentemente con riesgos en mayor o menor medida, al desarrollarse en un entorno como es el medio natural, y dependientes del estado físico de cada participante, además de su equipación, técnica e inclemencias del tiempo. Su práctica conlleva la aceptación de este hecho, recomendando encarecidamente estar preparados para la actividad. La presente ruta es una actividad organizada, por lo tanto, el participante se somete a las indicaciones de la organización. En marzo el grupo CECA realizó una ruta por Ovejuela.