Suceso
Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata
El hombre, tras ser estabilizado en el lugar del suceso, fue trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde permanece ingresado debido a las policontusiones sufridas
El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas, momento en el que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso del accidente.
Rápida intervención de emergencias
Hasta el lugar se han desplazado rápidamente los servicios de emergencia, entre ellos una unidad medicalizada, encargada de atender al herido en el lugar de los hechos, así como una patrulla de la Guardia Civil, que ha colaborado en la intervención y en la gestión de la situación.
Traslado hospitalario
Tras una primera valoración, el hombre presentaba policontusiones de carácter grave, por lo que ha sido estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde permanece ingresado.
Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la caída.
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