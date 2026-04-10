Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arquitectura extremeñaSanguijuelas del GuadianaLa Borriquita de PlasenciaSíguenos en Google Discover
instagramlinkedin

Suceso

Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata

El hombre, tras ser estabilizado en el lugar del suceso, fue trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde permanece ingresado debido a las policontusiones sufridas

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Hospital Virgen del Puerto de Plasencia

Francisco Carrasco Jiménez

Francisco Carrasco Jiménez

Navalmoral

El suceso se ha producido pasadas las 13:30 horas, momento en el que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha recibido el aviso del accidente.

Rápida intervención de emergencias

Hasta el lugar se han desplazado rápidamente los servicios de emergencia, entre ellos una unidad medicalizada, encargada de atender al herido en el lugar de los hechos, así como una patrulla de la Guardia Civil, que ha colaborado en la intervención y en la gestión de la situación.

Traslado hospitalario

Tras una primera valoración, el hombre presentaba policontusiones de carácter grave, por lo que ha sido estabilizado y trasladado en estado grave al Hospital Virgen del Puerto de Plasencia, donde permanece ingresado.

Noticias relacionadas

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se ha producido la caída.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere Lorenzo Díaz 'Chipi', director deportivo del Cáceres
  2. Del covid a los 65: el traumatólogo cacereño Alejo Leal celebra su cumpleaños con humor y sin intención de jubilarse
  3. La necesidad de cinco vías rápidas en el norte de Cáceres: pierde en un año casi 500 vecinos
  4. THESILO: el proyecto que convertirá silos de grano de Torremocha en sistemas de almacenamiento de energía térmica
  5. Nuevo llamamiento urgente para encontrar docentes en Extremadura: estas son las plazas vacantes
  6. La gasolinera del parque comercial de Mejostilla y la de Capellanías, las más baratas de la ciudad de Cáceres
  7. El Edificio Europa, el único bloque de pisos con ascensor panorámico que construyó en Cáceres Julio Simo
  8. Nuevo accidente en la N-430 en Extremadura: un hombre y una mujer, heridos graves cerca de Hernán Cortés

Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata

Un varón de 53 años, en estado grave tras precipitarse desde un tejado en Navalmoral de la Mata

El Centro Excursionista del Campo Arañuelo organiza una ruta circular por el Pico Rocigalgo con salida desde la Cruz de los Caídos

El Centro Excursionista del Campo Arañuelo organiza una ruta circular por el Pico Rocigalgo con salida desde la Cruz de los Caídos

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata tala palmeras en la plaza del Jardincillo por el picudo rojo

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata tala palmeras en la plaza del Jardincillo por el picudo rojo

Multado con 1.000 euros y seis puntos un conductor que dio positivo en THC en Navalmoral de la Mata

Multado con 1.000 euros y seis puntos un conductor que dio positivo en THC en Navalmoral de la Mata

La villa romana de las Siete Colinas (Almaraz) fue el estudio ganador de la última edición de los coloquios en Navalmoral de la Mata

La villa romana de las Siete Colinas (Almaraz) fue el estudio ganador de la última edición de los coloquios en Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata renueva el arbolado de la plaza del Doctor Murillo por seguridad

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata renueva el arbolado de la plaza del Doctor Murillo por seguridad

Expacio Navalmoral: la constitución de la EUC desbloquea un proyecto de 16 años y atrae inversión para Navalmoral

Expacio Navalmoral: la constitución de la EUC desbloquea un proyecto de 16 años y atrae inversión para Navalmoral

Caja Rural de Extremadura abre una renovada oficina en Navalmoral de la Mata y refuerza su presencia financiera

Caja Rural de Extremadura abre una renovada oficina en Navalmoral de la Mata y refuerza su presencia financiera
Tracking Pixel Contents