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Cursos de interpretación vocal, maquillaje y más: la Universidad Popular de Navalmoral anuncia su nueva programación

La nueva edición de la Universidad Popular ofrece cursos variados de interpretación vocal a pintura mural, con una duración de entre 32 y 45 horas y grupos reducidos en diferentes espacios municipales.

Varias personas en una actividad en la universidad popular.

Varias personas en una actividad en la universidad popular. / Cedida

Nieves Agut

Nieves Agut

Navalmoral de la Mata

El Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata anuncia la puesta en marcha de una nueva edición de los cursos de la Universidad Popular, consolidando así una de las iniciativas formativas más demandadas por la ciudadanía.

El plazo de inscripción permanecerá abierto a partir del próximo lunes 13 de abril, y deberá formalizarse de manera presencial en la Casa de la Cultura.

Un año más, la Universidad Popular presenta una amplia y variada oferta formativa, compuesta por un total de ocho cursos que abarcan diferentes ámbitos o sectores profesionales. Las acciones formativas tendrán una duración de entre 32 y 45 horas, con grupos reducidos de entre 8 y 16 plazas.

La programación incluye cursos de interpretación vocal, restauración de muebles, manicura, pedicura y esmaltado, maquillaje, fotografía, auxiliar de farmacia, auxiliar de biblioteca y pintura mural, que se desarrollarán en diferentes espacios municipales, principalmente en la Casa de la Cultura y otras instalaciones habilitadas a lo largo de los próximos meses.

La inscripción se realizará por orden de llegada, debiendo abonar una tasa en concepto de reserva de plaza, que será reembolsable. Entre los requisitos establecidos, será necesario ser mayor de 16 años. Además, para la obtención del diploma acreditativo, el alumnado deberá asistir al menos al 90% de las sesiones y demostrar un aprovechamiento adecuado del curso.

Cada curso contará con un mínimo de 8 alumnos para poder llevarse a cabo, siendo el material necesario por cuenta de los propios participantes, en coordinación con el profesorado.

Con esta nueva programación, el ayuntamiento reafirma su compromiso con la formación, la cultura y la generación de oportunidades en la localidad, apostando por una oferta accesible, diversa y adaptada a los intereses de la ciudadanía.

Para formalizar la reserva de plaza en el curso, será necesario abonar un importe de (20€). Dicha cantidad será reembolsada íntegramente siempre que el alumno solicite la devolución antes del inicio del curso. Una vez comenzado el curso, el importe abonado en concepto de reserva no será susceptible de devolución.

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Cada persona puede matricularse en tantos cursos como desee, solo podrá reservar una plaza por curso. El material necesario para cada curso corre a cargo de los alumnos y se concierta con el profesor. Cada curso constará de un mínimo de 8 alumnos y un máximo de 16. La actividad no se realizará si no cubren un mínimo de 8 plazas.

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