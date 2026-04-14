Navalmoral de la Mata se tiñe de azul con la marcha solidaria en favor del Autismo de Aratea

La V Marcha Solidaria en favor del Autismo de Navalmoral de la Mata ha llenado las calles de una ‘Marea azul’. Esta es una cita solidaria organizada un año más por Aratea (Asociación de Familiares y Amigos de Personas con Trastornos del Espectro del Autismo y otras Discapacidades del Campo Arañuelo). Esta es una agrupación sin ánimo de lucro que tiene por objeto promover la calidad de vida de las personas afectadas de TEA y otras discapacidades. La marcha partió desde la plaza de España, a las seis de la tarde.

El objetivo ha sido dar visibilidad al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, fecha proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2007. Este día tiene como objetivo promover la comprensión, sensibilización y aceptación del trastorno del espectro autista (TEA).

Desde la organización se ha agradecido la participación de un gran número de personas por su implicación en este evento que han transformado las calles en una gran marea azul que visibiliza año tras año el apoyo y cariño que se brinda por el Día Mundial del Autismo, que es el 2 de abril. Este día tiene como objetivo también trabajar por garantizar los derechos y la inclusión de las personas autistas en la sociedad. Desde el colectivo se agradece a todos los comercios de la comarca su participación con sus colaboraciones.

Numerosas personas han colaborado con la adquisición de una camiseta en la sede de Aratea (avenida del magisterio, 1, fachada azul) y han ayudado así a lograr ser cada año más personas a favor del autismo, colaborando en la visibilización y normalización de todas las personas con autismo.

Una labor imprecindible

Esta marcha se realizó el viernes 10 de abril en la plaza de España de Navalmoral por la tarde. Se dio lectura a un manifiesto y, seguidamente, comenzó la caminata desde el ayuntamiento. También hubo un gran número de actividades, además de sortearse regalos, actividades infantiles y bocadillo solidario. Habrá camisetas de tallas para adultos y niños.

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El colectivo presta varios servicios, entre estos, la Atención Temprana con un conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen riesgo de padecerlos.