La exposición fotográfica ‘Leer es Vivir’ inaugurará la Semana del Libro 2026 en la Fundación Concha de Navalmoral

La Fundación Cultural Concha de Navalmoral de la Mata celebrará la Semana del Libro 2026 con una programación especial amplia del 20 al 24 de abril, pensada para todos los públicos. Las actividades se iniciarán el día 20 a las 18.00 horas con la inauguración de la exposición fotográfica ‘Leer es Vivir’.

El día 21, a las 17.30, tendrán lugar talleres infantiles dirigidos a niños y niñas de 3 a 6 años de edad con el título ‘Libros que suenan, voces que cuentan’, a cargo del Espacio Infantil ‘El Camino’.

El miércoles día 22, a las 20.00 horas, se presentará el libro que lleva como título ‘De la escuela que venimos a la escuela que soñamos’, a cargo de su autor, Pedro Navareño Pinaredo.

El jueves 23, coincidiendo con motivo del Día del Libro, a las 19.30 horas se celebrará un acto institucional y, seguidamente, se desarrollará la entrega de premios del VIII Concurso de Fotografía’ Leer es vivir’. Después a las 20.00 horas tendrá lugar la representación teatral para niños y niñas a partir de 6 años. ‘Libraria y los libros encantados’, interpretada por Virginia Campón Pérez.

Ya el viernes día 24, a las 17.00 horas, se impartirá otro taller infantil a partir de los 7 años de edad, Un viaje a la sábana africana con ‘Amani’. La programación llegará a su fin con la presentación del libro de poemas ‘Cuarto menguante’, a cargo del autor moralo, Pablo Jiménez. Todas las actividades se desarrollarán en el edificio principal de la Fundación y para los actos infantiles será necesario inscribirse de manera previa.

Variedad y para todos

De esta manera, se ofrece un amplio programa que incluye además presentaciones de libros, entrega de premios del VIII Concurso de Fotografía y una representación teatral. Todo ello para promover y compartir el amor por la lectura, la cultura y la creatividad en un ambiente abierto y participativo.

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Por otro lado, en estos días, en la Fundación Concha se ha desarrollado un taller infantil de Historia del Arte con artistas de Navalmoral, uno de pintura y otro de escultura. Los niños y niñas pudieron ver de primera mano cómo trabajan y crean sus obras, descubriendo el proceso creativo desde dentro. Una experiencia muy bonita y cercana. Desde la Fundación han agradecido a los artistas Joaquín, Paco, Goyo, Pedro y Tarsicio por su buena disposición por abrir las puertas de sus espacios y compartir sus obras, sus herramientas de trabajo y hablar de arte y de diferentes técnicas artísticas.